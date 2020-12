Doctor Ariel Saldaña es designado nuevo Director Médico del Hospital Paitilla

(28/Dic/2020 – web) Panamá.- El doctor Ariel Saldaña, Ortopeda y Traumatólogo con amplia experiencia y muy vinculado a la organización desde 1991, fue designado recientemente nuevo Director Médico del Hospital Paitilla. Hijo del Doctor Arturo Saldaña (QUEPD), miembro fundador del Centro Médico Paitilla hace 45 años.

El Hospital Paitilla da la bienvenida al Doctor Ariel Saldaña a este nuevo desafío, asumiendo esta posición de tanta relevancia para el bienestar de los pacientes y para mantener los más altos estándares a nivel internacional en la práctica de la medicina.

Por otra parte, el Doctor Ramón Crespo, después de 8 años como Director Médico, asume nuevas responsabilidades como Director de Relaciones Institucionales del Hospital Paitilla, donde se dedicará a promover y desarrollar las relaciones existentes con la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, y otros centros de educación superior, además de colaborar en uno de los proyectos más ambiciosos que lleva adelante esa institución, la digitalización de la cuadrícula electrónica del Hospital Paitilla.

Resumen de la trayectoria del Doctor Ariel Saldaña

Formación

Doctor en Medicina en la Facultad de Medicina, Universidad de Panamá. 1984

Especialista en Ortopedia y Traumatología: Hospital Santo Tomás. 1990

Estudios de postgrado en Trauma, Medicina Deportiva y Reemplazos Articulares (Estados Unidos y Alemania).

Postgrado en Docencia Superior

Maestría en Dirección y Gestión Sanitaria (en proceso).

Actualmente:

Profesor titular jefe de la Cátedra de Ortopedia y Traumatología. Facultad de Medicina, Universidad de Panamá.

Presidente de la Sociedad Panameña de Ortopedia y Traumatología

Miembro del cuerpo médico de Hospital Paitilla y Consultorios Médicos Paitilla.

Faculty AO Trauma

Coordinador Nacional de Operation Walk Panamá

Publicaciones en Revistas Internacionales

Sociedades a las que pertenece:

Sociedad Panameña de Ortopedia y Traumatología (SPOT)

Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología (SLAOT)

Consejo Panameño de Osteoporosis (COPOS)

American Academy of Orthopedic Surgeons (AAOS)

American Association of Hip and Knee Surgeons (AAHKS)

International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopedic Sports Medicine (ISAKOS)

Sociedad Latinoamericana de Artroscopía, Rodilla y Deporte (SLARD)

