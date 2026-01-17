Documental «Panamá hacia un futuro azul» analiza desafíos de acidificación y contaminación bajo el ODS 14

UTP y MiAmbiente presentan investigación científica sobre la vida submarina y el ODS 14

• Basado en una investigación de tres años, el documental ofrece datos clave para los reportes nacionales ante la ONU sobre la protección de la vida submarina y el ODS 14.

(17/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), en conjunto con el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y el Centro Regional para el Hemisferio Occidental (CREHO-Ramsar), realizó la presentación del documental «Panamá hacia un futuro azul«. Esta producción audiovisual expone una perspectiva científica y humana sobre los retos que enfrentan los ecosistemas costeros nacionales, enmarcados en las metas del ODS 14, «Vida Submarina».

El proyecto de investigación que sustenta la obra audiovisual tuvo como objetivo principal la elaboración de un diagnóstico de las zonas costeras para el reporte de indicadores del ODS 14. La Dra. Kathia Broce, investigadora del Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas (CIHH) de la UTP y miembro del Sistema Nacional de Investigación (SNI), lideró el estudio financiado por la Senacyt a través del CEMCIT AIP.

Metodología y reporte de indicadores internacionales

Desde 2022, el equipo científico se enfocó en generar información base para el reporte nacional del ODS 14, el cual busca la conservación y uso sostenible de los recursos marinos. Los esfuerzos se centraron en medir indicadores críticos como el índice de eutrofización costera, la densidad de desechos plásticos y la acidez media del mar (pH) para combatir la acidificación oceánica.

“Los resultados de este proyecto servirán para los reportes voluntarios que Panamá realiza periódicamente ante la Asamblea de las Naciones Unidas”, destacó la Dra. Broce. La investigación incluyó muestreos periódicos de agua y sedimentos en Playa La Marinera (Los Santos), Punta Galeta (Colón) y Punta Brujas (Panamá), aplicando técnicas avanzadas como el fechado de sedimentos mediante plomo 210.

Hallazgos científicos y vulnerabilidad costera

El estudio permitió la identificación de 233 especies de microalgas, de las cuales 48 fueron clasificadas como potencialmente dañinas para la salud humana y los ecosistemas. En Playa La Marinera, se detectaron concentraciones de metales como cobre, níquel y zinc que, aunque de origen natural, superan los umbrales ecológicos. Por otro lado, en Punta Brujas se observaron condiciones de acidificación oceánica moderada, un factor de riesgo para los organismos calcificadores.

La calidad del agua presentó variaciones estacionales marcadas, identificando a Punta Galeta como el sitio más vulnerable debido a la disminución de oxígeno disuelto durante la temporada de lluvias. Estos datos han sido consolidados en un informe técnico entregado a las autoridades competentes para fortalecer la gestión ambiental del país.

Colaboración multidisciplinaria e internacional

En el desarrollo de la investigación participaron especialistas del CIHH-UTP, la Dirección de Verificación del Desempeño Ambiental (Diveda) de MiAmbiente, la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (Arap), la Universidad Latina de Panamá y el CREHO-Ramsar. Asimismo, la iniciativa contó con el apoyo internacional del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andréis” (Invemar) de Colombia.

El evento de clausura reunió a autoridades académicas e investigadores, quienes enfatizaron la importancia de contar con líneas base científicas para cumplir con los compromisos de la Agenda 2030 y garantizar un futuro sostenible para los recursos marinos del país.

Fotos: La Dra. Kathia Broce, investigadora principal del proyecto de investigación y productora del documental Panamá hacia un futuro azul.

