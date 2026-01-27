Documental Tesoro del Caribe celebrará el Día Mundial de los Humedales en Panamá

Comité de Humedales cumple 20 años con la proyección de producción internacional

• En el marco del Día Mundial de los Humedales, se proyectará gratuitamente el documental «Tesoro del Caribe» en El Ateneo de Ciudad del Saber.

(27/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Panamá celebrará el Día Mundial de los humedales con una actividad gratuita orientada a promover la valoración de estos ecosistemas estratégicos. Bajo el lema “Los humedales y los conocimientos tradicionales: celebrar el patrimonio cultural”, la jornada destacará la relación histórica entre las comunidades, los saberes ancestrales y la conservación de la biodiversidad.

Estreno del documental y aniversario

Como pieza central de la conmemoración, se realizará la proyección del documental “Tesoro del Caribe”. Esta producción audiovisual de 52 minutos aborda la riqueza de los arrecifes y los retos que enfrentan los ecosistemas vinculados a los humedales costeros. El evento se llevará a cabo el lunes 2 de febrero a las 4:00 p.m. en El Ateneo de Ciudad del Saber, coincidiendo con el vigésimo aniversario del Comité de Humedales de Panamá.

Juan Carlos Navarro, Ministro de Ambiente, manifestó que estos ecosistemas son parte irremplazable de la herencia natural panameña. Tras la exhibición, se desarrollará un conversatorio con especialistas para analizar la gobernanza y protección de estos entornos.

Importancia de los sitios Ramsar

Panamá posee una vasta diversidad de humedales reconocidos internacionalmente como sitios Ramsar. Entre ellos destacan el Golfo de Montijo, San San–Pond Sak, la Bahía de Panamá y el Complejo de Humedales de Matusagaratí en Darién, este último declarado oficialmente en 2025.

Sandy Mosquera, en representación del Comité Nacional de Humedales, recordó que desde 2006 el organismo ha sido clave en la vigilancia y generación de políticas públicas para el uso sostenible de estos recursos.

Pese a su importancia para la mitigación del cambio climático y la seguridad hídrica, los humedales enfrentan amenazas como el turismo no regulado, la contaminación y el crecimiento urbano descontrolado. Ante este escenario, MiAMBIENTE y aliados estratégicos impulsan monitoreos científicos y programas de educación ambiental para fortalecer la gestión integrada de las cuencas y garantizar la preservación de estos tesoros naturales para las futuras generaciones.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: