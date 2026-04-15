Donatón por los Animales sin Hogar 2026 busca recolectar 15 mil kilos de alimento

Con el objetivo de apoyar a 150 rescatistas y fundaciones, la Donatón por los Animales sin Hogar recolectará insumos y fondos para jornadas de esterilización y alimentación.
Octava edición de la Donatón por los Animales sin Hogar se realizará este 18 y 19 de abril
• La iniciativa de bienestar animal más importante de Panamá celebra su octava edición con centros de acopio en todo el país y un bazar familiar en el Parque Omar.
(15/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Con el objetivo de transformar la vida de miles de animales en situación de calle, la Donatón por los Animales sin Hogar celebra su octava edición este fin de semana del 18 y 19 de abril. Esta iniciativa se consolida como uno de los esfuerzos de recaudación más significativos del país en materia de bienestar animal.
Para este año 2026, la organización se ha fijado como meta la recolección de más de 15 mil kilogramos de alimento y el financiamiento de aproximadamente 500 esterilizaciones para perros y gatos, labor que se coordina en conjunto con la Fundación Spay Panamá. Según los organizadores, cada aporte recibido representa una mejora directa en la calidad de vida de animales que carecen de cuidados básicos.
Centros de acopio y actividades familiares
Durante las jornadas del sábado 18 y domingo 19 de abril, se habilitarán 121 centros de acopio distribuidos en Panamá Centro, Panamá Oeste, Panamá Este, Chiriquí, Coclé, Colón, Veraguas y Chitré. Los ciudadanos podrán entregar alimentos, medicamentos e insumos en cadenas comerciales como Supermercados REY, RibaSmith, Romero, Melo Pet & Garden, Novey, American Pets, Woof House, Super Xtra, Super 99, Doit Center, PetBello, Vets Family y Discovery Center.
Como parte de la agenda, el domingo 19 de abril se desarrollará el tradicional Bazar Donatón para Mascotas en el Parque Omar, en horario de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. Este evento familiar incluirá la competencia “Run Puppy Run”, jornadas de adopción, vacunación, charlas y clases de puppy yoga, además de funcionar como punto de recepción de donaciones.
Un legado de solidaridad animal
La Donatón por los Animales sin Hogar fue establecida en 2019 bajo la visión de Ezrhy Santamaría. Esta edición se realiza en su memoria, honrando su compromiso con la causa. A la fecha, la jornada anual ha impactado a más de 150 rescatistas independientes y fundaciones dedicadas al rescate, rehabilitación y adopción responsable en todo el territorio nacional.
El coordinador de la edición 2026, Serafín Rodríguez Zeballos, manifestó que la iniciativa busca la unión comunitaria y el apoyo de nuevas marcas patrocinadoras para sostener la labor titánica de las agrupaciones beneficiarias. Por su parte, Redna Jaen, coordinadora de Centros de Acopio, destacó la amplia cobertura nacional alcanzada para facilitar la participación ciudadana.
El evento cuenta con el respaldo de organizaciones aliadas como el Banco Nacional de Alimentos para Animales Rescatados (BANAPAR), la Fundación Toribia Rodríguez de Escudero y Spay Panamá. Para contribuciones económicas destinadas a programas de esterilización, se han habilitado canales a través de transferencia bancaria a BANAPAR, Yappy y Cuanto App.
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