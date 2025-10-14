Donatón por los animales sin hogar 2025: Buscan recaudar 15,000 kg de alimento y 500 esterilizaciones

Panamá se une a la Donatón por los animales sin hogar: Centros de acopio habilitados este fin de semana

• Decenas de supermercados y tiendas especializadas servirán como Centros de Acopio para la Donatón por los animales sin hogar, iniciativa que apoya a más de 150 rescatistas y fundaciones en todo el país.

Panamá se prepara para la segunda edición anual de la Donatón por los animales sin hogar, una iniciativa crucial que brinda apoyo a más de 150 rescatistas y fundaciones a nivel nacional, quienes trabajan arduamente en el rescate, rehabilitación, esterilización y adopción de animales en situación de calle.

En conmemoración del Día Mundial de los Animales y el Mes del Bienestar Animal, la Donatón ha habilitado decenas de Centros de Acopio durante el sábado 18 y el domingo 19 de octubre en todo el país.

Metas y Puntos de Recolección

La meta principal de esta edición es ambiciosa: recaudar 15,000 kilogramos de alimento y financiar 500 esterilizaciones para perros y gatos. La organización reitera que cada donación es muy valiosa, ya que miles de animales sin hogar carecen de comida y atención médica adecuada.

Entre los Centros de Acopio aliados se encuentran las sucursales de Supermercados REY, Melo Pet & Garden, Novey, American Pets, Black Dog, Riba Smith, Romero, VETS, Pet Bello y Vet Family, facilitando la contribución de la ciudadanía.

Gran Cierre con Bazar para las Mascotas

El evento central de la Donatón por los animales sin hogar será el Bazar para las Mascotas Donatón, que se llevará a cabo el domingo 19 de octubre, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., en el Pasillo del Delfín de Albrook Mall.

El bazar es una actividad diseñada para toda la familia y los amigos de cuatro patas, con un programa variado que incluye:

• Actividades caninas como Run Puppy Run.

• Concurso de Disfraces de Halloween.

• Pasarela de Rescatados y el concurso Mini-Yo Peludo.

• Una esencial Jornada de Adopción de Perros y Gatos.

La iniciativa cuenta con el apoyo de fundaciones aliadas como Fundación La Aldea Animal, Banco Nacional de Alimentos para Animales Rescatados (BANAPAR), Fundación Toribia Rodríguez de Escudero y Fundación Spay/Panama.

Opciones de Contribución

Para quienes deseen contribuir a la meta de esterilizaciones, pueden realizar transferencias a:

• Banco General: Cuenta de Ahorros, N∘ 04-79-97-218410-4, a nombre de BANAPAR.

• Yappy: Buscar la opción «BANAPAR» en el directorio.

• Cuanto App: Buscar «donatonpanama.»

Para más detalles sobre cómo hacer donaciones en línea con tarjetas de crédito, conocer todos los Centros de Acopio y seguir las novedades, se invita a visitar el sitio web oficial www.donatonpanama.org y las redes sociales @donatonpanama.