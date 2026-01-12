Nueva oferta académica en Panamá: Licenciatura en inteligencia artificial de Drake University

Drake University lanza programa de inteligencia artificial en Ciudad del Saber

• La institución estadounidense establece una sede en Ciudad del Saber para ofrecer programas acelerados y de intercambio enfocados en análisis de datos y tecnologías emergentes.

(12/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Drake University, institución privada de los Estados Unidos con 144 años de trayectoria, anunció el lanzamiento de un nuevo programa académico en Panamá enfocado en el análisis de datos e inteligencia artificial. Tras la firma de un acuerdo formal con la Fundación Ciudad del Saber, la universidad se incorpora como miembro afiliado para ofrecer formación especializada que responda a la creciente demanda mundial de profesionales en áreas tecnológicas avanzadas.

Las solicitudes para estos programas iniciarán en agosto de 2026, con el comienzo de las clases programado para agosto de 2027. Los estudiantes podrán optar por una Licenciatura en Ciencias en Análisis de Datos con especialización en inteligencia artificial, cursando un programa acelerado de tres años totalmente en Panamá o seleccionando la modalidad de intercambio que concluye los estudios en el campus de Des Moines, Iowa.

Opciones de titulación y movilidad internacional

La oferta académica de Drake University en Ciudad del Saber contempla dos rutas principales para la obtención del título. El Programa Acelerado de 3 Años+ permite completar la licenciatura y una especialización en inteligencia artificial en tres años y un verano, incluyendo una pasantía garantizada con empresas líderes en el país. Por otro lado, el Programa 2+2 ofrece la posibilidad de cursar los dos primeros años en Panamá y finalizar los dos últimos en el campus principal en EE. UU., donde los alumnos pueden expandirse hacia campos como ciencias actuariales, sistemas de información o negocios internacionales.

Marty Martin, presidente de Drake University, señaló en tercera persona que este programa busca satisfacer la necesidad global de expertos en datos, aprovechando la posición de Panamá como centro neurálgico de la cadena de suministro. La institución destaca que sus graduados en análisis de datos obtienen un alto retorno de inversión, con salarios promedio que alcanzaron los 74,000 USD anuales un año después de graduarse en 2023.

Impacto en el ecosistema de Ciudad del Saber

Como miembro afiliado de Ciudad del Saber, Drake University integrará sus programas en un centro de investigación y emprendimiento que facilita el acceso a ONGs, startups tecnológicas y empleadores potenciales. Jorge Arosemena Román, Presidente Ejecutivo de la Fundación Ciudad del Saber, expresó en tercera persona que la incorporación de esta universidad de clase mundial aporta un valor significativo al panorama académico nacional, empoderando al talento local y desarrollando capacidades clave para la región.

Vínculos estratégicos y cooperación con Panamá

La universidad mantiene una relación histórica con Panamá mediante programas de intercambio y la formación de líderes empresariales. Como parte de su expansión, Drake ha formalizado alianzas para pasantías con organizaciones como Motta Internacional y Banco General. Asimismo, se ha establecido un acuerdo de cooperación con la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) para respaldar la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial de Panamá, fomentando la construcción de una cantera de talento de clase mundial en tecnologías emergentes.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: