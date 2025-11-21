Arraiján Town Center da inicio a la temporada navideña con gran encendida del árbol

Luces y fuegos artificiales marcan el comienzo de la Navidad en Arraiján Town Center

• El evento contó con la presentación de la Banda Internacional del Colegio Moisés Castillo Ocaña y un show de fuegos artificiales que culminó la celebración.

(21/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá, Panamá.- Con una celebración caracterizada por el color, la alegría y el espíritu navideño, Arraiján Town Center dio por inaugurada oficialmente la temporada más esperada del año con la gran encendida de su árbol de Navidad. El evento se desarrolló bajo la temática “Dulce Navidad”, creando un ambiente festivo para todas las familias y visitantes.

Espectáculo de Villancicos y Tradición

Familias y amigos se congregaron en la Plaza Central del mall para disfrutar de un espectáculo que combinó música, sorpresas y diversión. La noche de inauguración comenzó con la presentación especial de la prestigiosa Banda Internacional del Colegio Moisés Castillo Ocaña, la cual ofreció una actuación que dio paso a diversas actividades temáticas.

Posteriormente, los asistentes disfrutaron de una presentación de villancicos, acompañados por personajes alusivos, y del gran show navideño central. Este espectáculo tuvo como propósito destacar los valores y el significado de la Navidad como un momento especial para el compartir en familia y la unión. La culminación de la jornada fue el esperado conteo regresivo para el encendido del árbol, seguido por un sorprendente show de fuegos artificiales que iluminó el cielo y llenó de emoción a todos los presentes.

Agenda de Actividades y Entretenimiento

Para el resto de la temporada, Arraiján Town Center ha anunciado una agenda cargada de emoción y entretenimiento, con diversas atracciones diseñadas para todas las edades. Estas actividades están pensadas para ofrecer experiencias únicas y memorables, buscando consolidar al centro comercial como el destino ideal para vivir la Navidad en familia.

Entre las principales atracciones y eventos que se podrán disfrutar se encuentran:

• Talleres navideños creativos

• Presentaciones de villancicos en vivo

• La visita especial de Santa Claus

• Una pista de hielo habilitada para toda la familia

• Un gran tobogán de colores

• Aventuras de canopy

Para más información detallada sobre las fechas y los horarios de estas actividades, la organización invita al público a seguir las redes sociales del centro comercial en @arraijantowncenter.