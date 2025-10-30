Durex Property Group, Empresa del Grupo de Budy Attie, Celebra la Década de YOO Panamá, el Ícono Residencial de Philippe Starck

YOO Panamá cumple diez años consolidado como hito arquitectónico y referente de branded residences en américa latina

• Reconocido por Forbes como uno de los desarrollos más exclusivos de la región, YOO Panamá es un referente de lujo que cuenta con dos torres, lofts y penthouse con el sello de vanguardia de Starck.

(30/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Durex Property Group, empresa del grupo de Budy Attie, celebra el décimo aniversario de YOO Panamá, el complejo residencial que marcó un antes y un después en el skyline de la Avenida Balboa. Este proyecto visionario, desarrollado bajo el liderazgo de Budy Attie y el respaldo de la Familia Attie, contó en sus inicios con la colaboración de Centurion Realty (Estados Unidos) y fue diseñado por YOO inspired by Starck, bajo la dirección creativa de Philippe Starck.

Desde su inauguración, YOO Panamá ha consolidado su posición como un ícono de lujo y estilo de vida contemporáneo en América Latina.

Un proyecto reconocido por Forbes

Durante la última década, YOO Panamá ha sido destacado en diversas ocasiones por Forbes Magazine como uno de los desarrollos residenciales más exclusivos y vanguardistas de la región, posicionando a Panamá como un nuevo epicentro del lujo inmobiliario. La publicación ha resaltado su diseño innovador, su impecable ejecución y su papel pionero en el auge de las branded residences en América Latina.

“La celebración de esta década confirma que nuestra visión de traer a Panamá proyectos con estándares globales fue acertada”, afirma un vocero oficial de Durex Property Group. “YOO Panamá es la prueba de la capacidad de Budy Attie y la Familia Attie para ejecutar desarrollos de lujo con un legado duradero.”

Diez años de altura, diseño y visión internacional

El complejo está conformado por dos torres —una de ellas con cerca de 80 pisos—, lo que lo convierte en uno de los edificios residenciales más altos e influyentes del país. Su ubicación privilegiada frente al mar y sus vistas panorámicas lo han posicionado como un hito arquitectónico y un referente urbano de la ciudad de Panamá.

El sello de Starck: lujo y vanguardia

El interiorismo de YOO Panamá fue concebido como una galería de arte habitable. Philippe Starck imprimió su sello inconfundible con amplios lofts y penthouses que van desde 95 m² hasta 380 m², fusionando lujo, funcionalidad y diseño contemporáneo.

Sus amenidades de clase mundial lo mantienen a la vanguardia del lujo residencial:

• Piscina tipo resort con cabañas privadas

• Day Spa con jacuzzi y sauna

• Gimnasio de alta tecnología

• Kids Club y canchas de squash

Un legado que trasciende

La celebración de este décimo aniversario reafirma el compromiso de Budy Attie y Durex Property Group con la excelencia arquitectónica, la innovación inmobiliaria y la proyección internacional de Panamá como destino de lujo.