CEPAL y Ayuda en Acción resaltan la educación técnica como motor de inclusión laboral

• Gobernanza y articulación: Coordinación estrecha entre el Estado y el sector productivo para priorizar las necesidades reales del mercado laboral de forma continua.

• Flexibilidad pedagógica: Implementar modalidades de enseñanza ágiles que valoren conocimientos previos e integren nuevas tecnologías en los procesos de aprendizaje.

• Cooperación internacional: Fomentar el apoyo técnico y financiero de actores externos para facilitar la transición hacia modelos educativos modernos.

• Estrategias situadas: Desarrollo de modelos personalizados que respondan a las capacidades institucionales y características productivas específicas de cada país.

Un reto de capacidades y conectividad

Isabel Cajías, directora país para Bolivia y Perú de Ayuda en Acción, señaló que el desafío regional consiste en impulsar las capacidades de los jóvenes y cerrar las brechas de conectividad. Por su parte, Daniela Trucco, investigadora de la CEPAL, enfatizó que no existe un modelo único, por lo que es imperativo diseñar estrategias que reconozcan las particularidades de cada nación para asegurar una coordinación intersectorial efectiva.

El estudio concluye que el fortalecimiento de los sistemas de educación técnica no es solo una meta pedagógica, sino una condición indispensable para que América Latina logre mayor competitividad y un desarrollo social con menores niveles de desigualdad frente a la era digital.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: