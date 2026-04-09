CEPAL y Ayuda en Acción resaltan la educación técnica como motor de inclusión laboral

Un informe conjunto revela que la formación técnico-profesional superior ofrece ingresos significativamente mayores y mejora la ocupación femenina en la región.
Educación técnica puede incrementar los ingresos en un 41% en América Latina
• Ante el avance de la inteligencia artificial, expertos proponen una hoja de ruta para adaptar la educación técnica a las nuevas demandas del mercado laboral.
(09/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) La Paz, Bolivia.- En el marco de la acelerada transformación digital, el estudio “Educación técnico-profesional en América Latina en el marco de la digitalización”, presentado por la fundación Ayuda en Acción y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), destaca que la educación técnica es un pilar fundamental para el desarrollo social inclusivo. El informe subraya que las personas que completan estudios técnicos a nivel terciario perciben, en promedio, ingresos un 41% superiores en comparación con quienes solo cuentan con formación secundaria.
Este impacto positivo también se extiende a la equidad de género, ya que las tasas de ocupación para las mujeres con este nivel educativo pueden ser hasta 19 puntos porcentuales más altas. No obstante, el documento advierte sobre los riesgos de la automatización; según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la tecnología pone en riesgo más del 80% de las tareas administrativas, afectando principalmente a la población joven.
Ejes estratégicos para la formación digital
Para mitigar estas desigualdades, Ayuda en Acción y la CEPAL proponen una hoja de ruta estructurada en cuatro ejes de acción:
• Gobernanza y articulación: Coordinación estrecha entre el Estado y el sector productivo para priorizar las necesidades reales del mercado laboral de forma continua.
• Flexibilidad pedagógica: Implementar modalidades de enseñanza ágiles que valoren conocimientos previos e integren nuevas tecnologías en los procesos de aprendizaje.
• Cooperación internacional: Fomentar el apoyo técnico y financiero de actores externos para facilitar la transición hacia modelos educativos modernos.
• Estrategias situadas: Desarrollo de modelos personalizados que respondan a las capacidades institucionales y características productivas específicas de cada país.
Un reto de capacidades y conectividad
Isabel Cajías, directora país para Bolivia y Perú de Ayuda en Acción, señaló que el desafío regional consiste en impulsar las capacidades de los jóvenes y cerrar las brechas de conectividad. Por su parte, Daniela Trucco, investigadora de la CEPAL, enfatizó que no existe un modelo único, por lo que es imperativo diseñar estrategias que reconozcan las particularidades de cada nación para asegurar una coordinación intersectorial efectiva.
El estudio concluye que el fortalecimiento de los sistemas de educación técnica no es solo una meta pedagógica, sino una condición indispensable para que América Latina logre mayor competitividad y un desarrollo social con menores niveles de desigualdad frente a la era digital.
Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo:
Expertos advierten que la salud mental es clave para prevenir enfermedades crónicas
Deja un comentario
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *