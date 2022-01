Ejecutivo aporta 15 millones de balboas al Órgano Judicial para implementación de la Carrera Judicial

(11/Ene/2022 – web) Panamá.- Este martes, 11 de enero de 2022, la Magistrada Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López Arias, recibió de manos del Presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, la nota formal de compromiso en donde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debe iniciar el trámite para la asignación de 15 millones de balboas adicionales al presupuesto del Órgano Judicial, para la implementación de la Carrera Judicial.

En el acto protocolar de entrega, que tuvo lugar en el Salón Amarillo del Palacio Presidencial, estuvo presente el Vicepresidente de la República y Ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo Jaén; el Ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander; el Magistrado Olmedo Arrocha Osorio, Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia y Presidente de la Sala Primera de lo Civil; y el Magistrado Carlos Alberto Vásquez Reyes, Presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral.

Al hacer uso de la palabra el Presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, indicó que “El propósito de este encuentro es hacerle entrega formal de la nota de compromiso del MEF, como respuesta a mi solicitud de asignación de 15 millones de balboas adicionales al presupuesto del Órgano Judicial”. Agregó que “el objetivo de estos recursos es contribuir a la implementación efectiva de la Carrera Judicial, como factor principal de una justicia eficaz, eficiente, independiente, imparcial y transparente”.

El Mandatario concluyó indicando que “recibí con mucha satisfacción sus declaraciones sobre su firme decisión de implementar la Carrera Judicial, asegurando nombramientos por méritos y no por simple designación. No me cabe la menor duda que estos fondos le van ayudar en sus propósitos de mejorar el funcionamiento y efectividad del Órgano Judicial. Solo me queda reiterarle que estaré siempre dispuesto a contribuir, dentro de lo que me permite la Constitución y la Ley, al mejor funcionamiento y desempeño de la justicia, que como he manifestado en diferentes ocasiones, es la columna vertebral de la democracia”.

Por su parte, la Magistrada Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López Arias, al hacer uso de la palabra expresó, en nombre del Órgano Judicial, representado en el Pleno de los Honorables Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, su más profunda gratitud, pero, por, sobre todo, su complacencia por la asignación adicional de los 15 millones de balboas para la implementación de la Carrera Judicial.

“Estos recursos que se añaden al presupuesto del Órgano Judicial, serán de considerable utilidad. Estos dineros, nos permitirán fortalecer el Sistema de Administración de Justicia y, en definitiva, impulsar, de inmediato, la implementación efectiva de la Carrera Judicial, en todas sus categorías y a todos los niveles”, destacó la Magistrada Presidenta.

Finalmente, en su discurso ante los medios de comunicación, ponderó que “Tenemos plena confianza en que, con trabajo y esfuerzo, alcanzaremos la tan ansiada meta de contar, en el Órgano Judicial, con una infraestructura humana, capacitada y sostenida en méritos y competencias probadas. Ahora, a nuestra voluntad y determinación, se suma esta subvención que recibimos con mucha expectativa”.

Fuente/Foto: Órgano Judicial