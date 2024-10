El ChocoFest 2024 marca la creación de FICCAP para promover el cacao fino panameño

Nace The Fine Cacao and Chocolate Association of Panama en el marco del ChocoFest 2024

(30/Sep/2024 – Panama24Horas web) Panamá.- Durante el esperado evento ChocoFest 2024, celebrado en la Ciudad de Panamá, se presentó una innovadora iniciativa que promete transformar el panorama del cacao y chocolate en el país. En este marco, nace The Fine Cacao and Chocolate Association of Panama (FICCAP), una plataforma que une a marcas productoras de chocolate con los productores de cacao panameño, con el objetivo de representar al país a nivel local e internacional.

Esta alianza busca, entre otras metas, fomentar el consumo local de este producto tan preciado y promover competencias nacionales e internacionales que impulsarán el sector del cacao y chocolate en Panamá. Además, FICCAP servirá como una herramienta clave para resaltar la calidad del cacao fino panameño, conocido por sus aromas y especialidades únicas en la región, lo cual permitirá posicionar a este producto en el mercado global.

Sobre Fine Cacao and Chocolate Association of Panama (FICCAP)

FICCAP es una plataforma colaborativa que tiene como misión unir a los principales actores del sector del cacao y chocolate en Panamá. El enfoque de esta iniciativa es promover el desarrollo y la exportación del cacao fino, resaltando no solo la calidad, sino también el orgullo nacional que este producto representa. El cacao panameño es único en la región, lo que convierte a FICCAP en un proyecto que promete ser un referente en la promoción del chocolate de alta calidad.

“Como chocolatero y emprendedor, al igual que mis compañeros, estamos muy emocionados con la creación de FICCAP. Nuestros aliados, los cafetaleros de tierras altas, son un gran ejemplo a seguir gracias al Specialty Coffee Association of Panama y sus esfuerzos”, comentó Jaime Pérez, fundador de Bocao Panama. Su entusiasmo refleja el espíritu de colaboración que caracteriza a esta nueva asociación, la cual busca seguir el modelo exitoso del café panameño, conocido a nivel internacional.

ChocoFest: un evento que celebró el cacao panameño

El ChocoFest 2024 no solo sirvió como el escenario ideal para el lanzamiento de FICCAP, sino que también fue una celebración del talento local en el sector del cacao y chocolate. Los asistentes tuvieron la oportunidad de degustar una gran variedad de chocolates producidos en Panamá, con la posibilidad de conocer a los maestros chocolateros responsables de cada creación.

La experiencia fue más allá del disfrute tradicional del chocolate. “Queremos que el público descubra que el chocolate no solo es una tableta o un bombón, sino un ingrediente versátil que puede brillar de múltiples maneras”, agregó Jaime Pérez. La diversidad de productos presentados en el evento subrayó la versatilidad del cacao panameño y su potencial para expandirse a nuevas fronteras culinarias.

Impacto y proyecciones de FICCAP

A través de FICCAP, Panamá busca destacar la calidad excepcional de su cacao fino, posicionando a sus productores y marcas chocolateras en los mercados internacionales. La iniciativa no solo tiene como objetivo incrementar el consumo local, sino también generar oportunidades de crecimiento y desarrollo para los productores de cacao del país, impulsando la economía local y fortaleciendo el reconocimiento del chocolate panameño en el mundo.

Durante el evento, el entusiasmo por esta nueva asociación fue palpable, y FICCAP se proyecta como una herramienta fundamental para seguir impulsando la profesionalización del sector. Los próximos años serán cruciales para ver cómo esta plataforma se convierte en un pilar clave del crecimiento del cacao fino y chocolate en Panamá, y cómo impactará el comercio internacional de este producto tan especial.

El ChocoFest 2024 concluyó con éxito, dejando a los asistentes con altas expectativas sobre lo que vendrá en el futuro cercano, tanto para FICCAP como para la industria del cacao y chocolate panameño.