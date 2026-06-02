El fenómeno de El Niño y sus efectos climáticos centran el nuevo reportaje de Sertv Noticias

A través de un recorrido por las zonas más afectadas, el periodista José Adames evalúa el panorama actual del país ante el calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico.
Sertv Noticias presenta reportaje especial sobre el impacto de El fenómeno de El Niño
• El informe televisivo examinará la efectividad de los sistemas de riego frente a la sequía y el incremento de las temperaturas ocasionados por este evento climatológico.
(02/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Este miércoles 3 de junio, a partir de las 6:00 p.m., la planta televisiva emitirá un reportaje especial a través de Sertv Noticias titulado “El Niño: cuando el clima pone al país en alerta”. El espacio periodístico profundizará en las consecuencias actuales y los desafíos que genera El fenómeno de El Niño en el territorio nacional, analizando las diversas manifestaciones que experimenta la población ante las variaciones del entorno ambiental.
Evaluación de la infraestructura y zonas afectadas
El periodista José Adames conduce este informe especial de la semana mediante un recorrido directo por algunas de las zonas geográficas donde la sequía y el calor se están manifestando de manera alarmante. Durante la cobertura, el comunicador plantea la interrogante sobre si serán suficientes los sistemas de riego actuales para minimizar de forma efectiva los efectos adversos de este evento en las áreas productivas y vulnerables del país.
Características técnicas del evento climático
De acuerdo con la base conceptual del reportaje, El fenómeno de El Niño se define como un evento climático natural. Esta condición ambiental se encuentra caracterizada de forma prioritaria por el calentamiento anómalo de las aguas superficiales en el océano Pacífico central y oriental, lo que altera los patrones del clima regular y activa las alertas institucionales. El programa se presenta bajo la producción general de Sertv Noticias, promoviendo el compromiso informativo con la ciudadanía.
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