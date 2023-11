El impacto del Síndrome de Burnout: Estudio revela que 8 de cada 10 trabajadores en Panamá lo padecen

La cantidad de personas trabajadoras que experimentan síndrome de burnout va en crecimiento en el país

(14/Nov/2023 – web) Panamá.- Según el estudio Burnout 2023 realizado por Konzerta, el portal líder de empleo en Panamá, 8 de cada 10 panameños experimentan el síndrome de burnout y este año se registró el impacto más alto desde que se realiza la investigación. Un 83%, afirmó atravesar el síndrome; un agotamiento excesivo en el contexto laboral. El estrés y la desmotivación son las principales sensaciones que los talentos experimentaron durante el último año.

La cantidad de personas trabajadoras que experimentan síndrome de burnout va en crecimiento en el país: En la primera edición del estudio en 2020, durante la pandemia, un 74% lo experimentó, y el año pasado un 78%. Este 2023 se registró el nivel más alto (83%) de síndrome de burnout en Panamá.

“En esta cuarta edición de nuestro estudio, podemos observar que el síndrome de burnout aqueja cada vez a más personas trabajadoras en Panamá. Los datos muestran que este fenómeno sigue en expansión, es una tendencia que impacta tanto el mercado local como regional y hay que prestarle mucha atención”, sostiene María Alejandra Cruz, Gerente País de Konzerta.com.

A nivel regional, Argentina es el país donde más talentos sufren burnout con un 94% seguido por Chile con un 91%; y de tercero se ubica Panamá con un 83%; le sigue Ecuador con un 79%; y, por último, Perú con un 78%.

¿Qué es lo que sienten? Un 47% de los trabajadores afirma sentir falta de energía o cansancio extremo; mientras que el 30% experimenta negativismo o cinismo en relación al trabajo. El 16% advierte una disminución en su eficacia para trabajar, el 39% experimentó todas las sensaciones juntas antes mencionadas. Y solo un 13% no padece ninguno de los síntomas de burnout.

Los talentos atravesaron diferentes situaciones negativas en el ambiente laboral durante el último año. El 74% siente estrés; el 66% está desmotivado o desmotivada; el 44% experimenta un agotamiento fuera de lo normal por la carga excesiva de trabajo; un 35% está más presionado que antes; un 33% le cuesta encontrar tiempo para sí mismo, otro 33% nota que disminuyeron su rendimiento y productividad; el 29% no logra desconectarse de su empleo, y otro 29% le cuesta encontrar tiempo para su familia, un 27% sufre insomnio; otro 27% las tareas le demandan más tiempo de lo habitual; el 25% se siente aislado o aislada de su equipo y considera que la comunicación no está fluyendo de la mejor manera; un 10% atravesó situaciones de violencia laboral, y solo el 1% no ha experimentado ninguna de estas situaciones.

El 52% de los talentos manifestó no trabajar más de lo que dura su jornada laboral. A diferencia del 2022, en donde el 53% afirmó realizar tareas por fuera de su horario de trabajo. Parece no haber una correlación entre las horas extras trabajadas y el aumento del burnout.

¿Cuántas horas trabajan las personas trabajadoras? En el 2023, el 42% de los talentos trabaja entre 45 y 50 horas; el 27% entre 35 y 45; el 22% más de 50; el 5% entre 25 y 35; y el 4% menos de 25 horas.

¿A qué atribuyen los trabajadores panameños el burnout? El 23% indica que, al trato de sus superiores, el 19% a la sobrecarga de trabajo, un 18% a la presión en el trabajo; el 16% a la falta de claridad con respecto a lo que implica su rol, un 10% menciona que, a la falta de tiempo para llevar a cabo todas las tareas; un 9% siente que no se está a la altura del rol que implica su trabajo y un 5% a la falta de identificación con los valores de la organización.

A pesar de que un 83% de las personas afirma pasar por el “síndrome de burnout”, el 25% no realiza ninguna actividad para sentirse mejor y el 5% no piensa hacer nada para mitigar el agotamiento laboral.

Sin embargo, la mayoría, el 75% realiza actividades para prevenir o disminuir el agotamiento. El 31% lo hace a través de la lectura, mira series y hacen actividades que los desconecten de la rutina, el 15% prefiere hacer ejercicios físicos, como ir al gimnasio, y de relajación, como el yoga, el 11% intenta mantener el contacto con sus seres queridos, el 10% desconecta los dispositivos de trabajo luego del horario laboral; el 3% mantiene una rutina diaria que lo ayude a disminuir la incertidumbre y que le genere menos estrés y un 5% realiza otras actividades.

¿Qué piensan hacer para disminuir o combatir el burnout? El 55% de los talentos panameños consideran cambiar de empleo como principal opción, el 11% continuará haciendo actividades que los ayuden a relajarse, un 5% desarrollará una rutina distinta, otro 5% dice optar por pasar más tiempo con sus seres queridos, el 19% indica que hará varias actividades de las antes mencionadas y un 5% no piensa hacer nada.

El 74% de los profesionales de Recursos Humanos no implementan medidas puntuales para combatir el burnout

El 90% de los expertos en Recursos Humanos advierte que los talentos de sus organizaciones sufren del síndrome de burnout. El 12% de ellos calcula que un 30% de sus empleados están padeciendo este síndrome, otro 12% cree que el 50% lo experimenta y un 14% indica que hasta el 70% de los colaboradores lo sufre.

“Este año decidimos invitar a los especialistas en Recursos Humanos al estudio para que sumen su percepción del fenómeno. El 90% notó que las personas trabajadoras de su organización experimentan burnout y un 51% contó que los talentos afectados se acercaron a su área para informar la situación. Sin embargo, la mayoría aún no implementa medidas para prevenir o combatir este síndrome. Una de las grandes oportunidades del área de Recursos Humanos es empezar a poner foco en esta problemática, que va a significar una mayor calidad de vida para quienes lo atraviesan y una mayor productividad para las compañías”, explica Cruz.

Los comportamientos que los especialistas observaron y les indicaron que las personas trabajadoras sufren burnout son: la demostración de cansancio y agotamiento constante (61%), el desinterés en el trabajo (53%), la falta de satisfacción respecto a los logros laborales (35%), ausencias (28%), y un trato distante o insensible respecto a los demás (26%).

¿Los talentos afectados se acercaron al área de Recursos Humanos para manifestar que estaban “agotados laboralmente” o atravesando los síntomas que caracterizan al burnout? Un 51% de los especialistas indicaron que sí hubo acercamiento de aquellos talentos que se sentían con un agotamiento excesivo, mientras que un 49% asegura que estos nunca lo hicieron.

Entre los principales síntomas de burnout que identifican los especialistas en sus talentos, se encuentran: el desinterés en el trabajo y la disminución del rendimiento (72%); cansancio crónico y agotamiento constante (68%); la pérdida de la motivación y el entusiasmo en el trabajo (66%); cambios en el comportamiento, como irritabilidad o aislamiento (55%); falta de satisfacción respecto a los logros laborales (51%); un trato distante o insensible para con los demás (40%); insomnio o problemas para dormir (38%); aumento del ausentismo laboral (36%); dificultades para concentrarse y tomar decisiones (36%); y mayor susceptibilidad a enfermedades (30%).

Una vez que se detecta que un trabajador sufre de burnout, ¿cómo actúan desde el área de Recursos Humanos? El 53% de los especialistas afirmó que no se hace nada, el 28% brinda apoyo emocional, el 25% implementa programas de bienestar laboral, el 23% fomenta un ambiente de trabajo flexible, el 19% facilita el acceso a servicios de salud mental, un 17% explica que se reasignan tareas y responsabilidades, otro 17% reduce la carga de trabajo de la persona afectada, el 9% promueve el uso de días de descanso pagos, y un 6% proporciona tiempo libre adicional.

El 74% de los especialistas sostiene que en la organización en la que trabajan no se implementan estrategias o medidas para prevenir o disminuir el burnout. En las instituciones en las sí llevan adelante estrategias o medidas, las seleccionadas y más valoradas son: la flexibilidad en los horarios y la modalidad de trabajo (64%), el fomento de la comunicación abierta y la retroalimentación (57%), y los programas de bienestar emocional y mental (57%).

Las causas más comunes de burnout para los especialistas son: un ambiente laboral tóxico (64%); la falta de apoyo de los superiores (53%); la carga excesiva de trabajo (51%); la falta de comunicación dentro de la organización (49%); la falta de motivación laboral (47%); el exceso de presión para cumplir metas y objetivos (42%); el escaso equilibrio entre el trabajo y la vida personal (42%); la falta de reconocimiento o recompensa (42%); la desorganización en la gestión de proyectos (40%); conflictos interpersonales en el equipo de trabajo (34%); la falta de espacios de diálogo y apoyo emocional (32%); la falta de control sobre las tareas (32%); los cambios constantes en las responsabilidades laborales (30%); falta de posibilidad de desarrollo profesional o crecimiento (28%); y la inestabilidad laboral (28%).

¿Cómo impacta a la organización que los talentos sufran síndrome de burnout? El 84% considera que se reduce la calidad de trabajo; el 61% indica que aumenta la rotación de personal; el 52% sostiene que disminuye el compromiso organizacional; el 48% cree que se pierden talentos; otro 48% menciona que hay una mayor tendencia a conflictos internos entre compañeros de trabajo; un 43% habla de un impacto negativo en la cultura organizacional; y para el 30% hay un aumento de costos de acompañamiento médico.

Burnout 2023 es un estudio regional de Konzerta realizado a personas trabajadoras y especialistas en Recursos Humanos. En el estudio participaron 4386 personas: 1549 de Argentina, 754 de Chile, 452 de Ecuador, 464 de Panamá y 1167 de Perú. La investigación explora cómo experimentan los talentos el síndrome de burnout y qué políticas implementan los especialistas en Recursos Humanos para mitigarlo.

