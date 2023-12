El Ministerio de Gobierno reafirma su compromiso con la transparencia y la igualdad al crear la Oficina de Estadística

La nueva Oficina de Estadística del Mingob busca mejorar la recopilación, organización y análisis de datos para informar políticas públicas

(6/Dic/2023 – web) Panamá.- El ministro de Gobierno, Roger Tejada, acompañado por la ministra de la Mujer, Juana Herrera, firmó la Resolución que crea la Oficina de Estadística del Ministerio de Gobierno (Mingob), la cual permitirá formular las directrices de los procesos estadísticos en la recopilación, organización, análisis y publicación de la información que generan las dependencias de la entidad.

La firma se dio en el marco de la sexta reunión de la Red de Entidades Públicas y Civiles Productoras y Usuarias de Información Estadística para la Incorporación del Enfoque de Género en la Estadística Nacional, que busca generar información confiable y actualizada sobre la situación de las mujeres en Panamá, con el fin de diseñar políticas públicas y programas que promuevan la igualdad de género y la eliminación de la violencia contra las mujeres.

El ministro Tejada señaló que mediante el análisis de las cifras y datos, precisamente se puede mejorar, corregir, subsanar, al igual que buscar un mejor desarrollo y planteamiento frente al empoderamiento de la mujer no solo en el ámbito laboral; sino también, mejorar las condiciones diarias de los quehaceres de nuestro ministerio.

Mientras que la ministra Herrera dijo que un país que no tenga cifras, es un país que no avanza, al tiempo que resaltó la firma de esta resolución por parte del Mingob. Adicionalmente, señaló que se ha avanzado en establecer los mecanismos de prevención para mujeres víctimas de violencia que ha sido una iniciativa conjunta con todas las instituciones del Estado, que refuerzan el tema de la no violencia contra la mujer.

Durante la reunión, Vielka Yau y Abraham De Sedas, funcionarios del Ministerio de Gobierno, realizaron una presentación de los indicadores con enfoque de género del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), Instituto de Estudios Interdisciplinarios (IEI) y la sede principal del ministerio. El Ministerio de Cultura presentó sus indicadores; mientras que el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) realizó una actualización del Sistema de Indicadores con Enfoque de Género en Panamá.

Fuente/Foto: Mingob