El parque Summit cumplirá 100 años en el 2023 como guardián de la vida silvestre

(21/Nov/2022 – web) Panamá.- Tras un siglo de presencia y significativos aportes a la diversidad, introducción y preservación de especies de la flora, El parque biológico y recreativo Summit en los últimos 30 años ha destacado también su papel como refugio para animales rescatados. No obstante Angie Estrada, administradora del Parque Summit, explica que el objetivo no es convertirlo en un zoológico, sino recuperarlos y devolverlos a la vida silvestre.

“Es importante que las personas entiendan que esos animales tienen que estar en el bosque, ni siquiera queremos tenerlos en recintos”, aseguró Estrada.

Rescates

Summit rescata un promedio de 400 animales al año; en su mayoría lesionados en algún atropello, llegan al parque de la mano de ciudadanos, el Ministerio de Ambiente o la Policía.

“El objetivo es recuperarlos y lograr que sean capaces de regresa a su hábitat en libertad. Sin embargo, hay casos en los que algunos de los animales tienen que quedarse bajo el cuidado humano del parque”, añadió Estrada.

La administradora explica que tras la atención veterinaria se hace una evaluación para definir si cada animalito puede o no regresar a la vida silvestre.

“Lo hacemos con el compromiso del alcalde José Luis Fábrega de continuar con un plan maestro para desarrollar nuevos espacios con hábitat especiales para esos animales”, explicó.

Asimismo, Estrada dijo que para el parque y los que allí trabajan es satisfactorio cuando los animales silvestres son liberados y reintroducidos a su ambiente natural.

Sin embargo, confesó que es “más satisfactorio cuando recibimos personas que nos dicen yo hice un rescate a un animal, o cuando dice a mí me iban a vender un lotiro y no lo compre porque no quiero participar en el tráfico ilegal de especie”.

“Esa negativa de las personas de comprar animales silvestres nos indica que el menaje del parque está llegando y es lo que queremos reforzar el durante la celebración del centenario”, sentenció.

Fuente/Foto: Alcaldía de Panamá/José Vásquez