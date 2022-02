El Proyecto la Gran Pared define los mensajes que enviarán niños de Panamá al mundo

(23/Feb/2022 – web) Panamá.- La Gran Pared sigue avanzando luego de haber iniciado su camino en diciembre del 2021 alcanzando a 30 escuelas públicas y privadas y más de 2,500 niños a nivel nacional. Hoy se mueve en muchos frentes y, mientras un grupo de profesionales prepara día a día la pared que lucirá los mensajes escogidos, disfrutamos los quince mensajes semi finalistas convertidos mágicamente en canción y danza por reconocidos artistas nacionales. Un proyecto soñado y liderado por Impacta, para realzar la importancia de las voces de nuestro futuro.

Respondiendo a la pregunta ¿Si quisieras que tu voz la escuche el mundo entero, ¿qué le dirías?, los niños participantes enviaron mensajes como “Valora lo poco y mucho que tengas, no todo es para siempre” y “No te debe dar miedo ser diferente, eso es lo que te hace brillar. Se tú, no alguien más”, totalizando 450 mensajes que fueron evaluados por un grupo multidisciplinario hasta escoger los quince que escucharemos hoy.

Los artistas que se unieron a este proyecto para plasmar los mensajes en canción fueron: Arian Abadi, Yael Danon, Jimmy Bad Boy, Carlos Vallarino, Alex Montes, Mayra Hurley, Efrat Tarazi, Mare Cabal, Luis Mario More, Alphabeto, Diana Durán, Marie Cray, Jackie Plummer, David Cabal y Robert Spratt. Cada uno de ellos ha trabajado en conjunto con cada niño para desarrollar su mensaje en una canción. Los mensajes también han sido la inspiración para las bailarinas de la Academia Aliza Dance Studio para la creación de coreografías.

Este proyecto, que constituye un primer paso para la creación de líderes, preparando los entes generadores de cambio en el futuro, ha permitido a los niños reflexionar, alzar su voz y expresarse libremente sobre cómo lograr un mundo mejor para todos. Y lo más importante, inculcar en los niños que el mensaje que van a transmitir es importante y relevante, para nuestro país y para todos los que escuchen en cualquier parte del globo.

El jurado calificador compuesto por los artistas Sergio Smith, Caso Tres, Iram Teks y nuestros patrocinadores Mega Storage, Multibank, Chevron, Jamar, Do it Center y Mybox escogieron los tres tres ganadores: Gil Kariv, Astrid Guerra, Misael García, cuyos mensajes serán interpretados por los artistas locales Sergio Smith, Caso Tres e Iram Teks y pintados en un área de 465.11mts2, que forma parte integral de la estructura de Megastorage en Calle 75 San Francisco. Esto la convierte en la pared pintada con una obra de arte más grande de nuestro país. El mural será pintado a partir de este mes y se estima un tiempo de ejecución de un mes con una duración de tres años aproximadamente.

Los mensajes ganadores fueron:

Mi país tricolor, mi patria, mi gran motivación, una increíble fauna y vegetación, tan grande como nuestra selección. Con patacón y hojaldre disfrutamos los juegos de la selección, los colores azul, blanco y rojo nos unen como una nación. Así́ es mi Panamá́. – Gil Kariv del Instituto Alberto Einstein.

Sabemos que los cuentos de hadas no son reales; pero no quita el hecho de que son especiales. Desde un niño de madera que se convirtió́ en humano, hasta la mujer más bella que en un sueño ha quedado. En los libros hay mundos que queremos explorar, como el país de las maravillas, o la isla de nunca jamás. Si me dieran la oportunidad, yo aquí́ prefiero estar, ya que aquí́ está mi verdadero hogar. – Misael García del Centro Educativo Integral Montessori.

Tu vida es tu mensaje al mundo, asegúrate que sea inspirador. – Astrid Guerra, Colegio Rogelio Josué Ibarra, de Isla Colón, Bocas del Toro.

Estas fueron las 30 escuelas participantes: República de Jamaica, Colegio Rogelio Josué Ibarra, En Busca de un Mañana, Escuela Peña Blanca (Comarca Ngabe), Escuela Bajo Bonito, C.E.B.G Las Guabas, C.E.B.G Bianchieri, C.E.B.G Jordanal, C.E.B.G Hijo del Carpintero, C.E.B.G Aguacate, Colegio Jesús María Pla, Cultura + Propósito, Olimpiadas Especiales, Centro Educativo José De Gracia Fernández., Colegio Virgilia González de Pombo, Escuela Bilingüe Oficial Simeón Conte, Instituto Alberto Einstein, Academia Hebrea de Panamá, Academia Interamericana de Panamá, Balboa Academy, Colegio Brader, Centro Educativo Integral Montessori, Instituto Chino Panameño, Colegio Claret, Colegio Integral de Azuero, Colegio Isaac Rabin, Colegio Javier, La Felicidad Mano de Piedra, Magen David Academy, Nikolaus Kopernikus, Oxford School, Panamerican School.

Los niños semifinalistas son: Alexandra Canavaggio, Gil Kariv, Ulises Gil, David Blitz, Eimys González, Natalia Cruz, Astrid Guerra, Sophia Miranda, Ana Victoria Corno, Isabella Mock, Liara Castillo, Lara Arias, Elisa González, Misael García, Marta Meneses.

Este proyecto es gracias a la unión de IMPACTA y Magastorage por su interés mutuo en potenciar el desarrollo del país a través de distintos esfuerzos, ofreciendo el espacio a los niños para que compartan sus mensajes al mundo. Gracias igualmente a los patrocinadores: Mega Storage, Multibank, Chevron, Jamar, MyBox, Do it Center, BID, Unicola, El Machetazo, por su compromiso y ser agentes de cambio.

Sobre IMPACTA

IMPACTA es una empresa que crea proyectos de enfoque social de pequeña a gran escala con el propósito de crear un verdadero impacto en la comunidad. Creador del proyecto de alto impacto, “El Patacón Más Grande del Mundo”, merecedor a un Guinness World Record. También ha realizado la versión panameña de “Beauty Bold Project” y es pilar de las Olimpiadas Especiales. Sus proyectos buscan el desarrollo de oportunidades entre empresas y otras fuerzas vivas del país, generando oportunidades de voluntariado y potenciando valores positivos en la sociedad.

Sobre MEGASTORAGE

MEGASTORAGE es una empresa nacional que ofrece soluciones de espacio a la medida de las necesidades del cliente. Primera en el mercado con el proceso de alquiler totalmente automatizado y online, observa parámetros de construcción europeos por su eficiencia operacional y espacios climatizados para proteger su contenido. Gran parte de su energía es generada por paneles solares y posee sucursales en sitios estratégicos.

Vía Plataforma Marketing