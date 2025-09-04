Más de 395 hogares de Coclé reciben acceso a la energía eléctrica

Electrificación rural impulsa el desarrollo en Natá y Penonomé

El Programa de Acceso Universal a la Energía, una iniciativa que busca erradicar la pobreza energética, beneficia a más de 5,000 personas en los distritos de Natá y Penonomé.

La llegada de la electricidad a comunidades apartadas de Coclé representa un avance significativo para el progreso y bienestar de sus habitantes, según destacó el director de la OER, Antonio Clement.

(04/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Coclé, Panamá.- Más de 395 hogares, siete escuelas y un centro de salud, ubicados en nueve comunidades de los distritos de Penonomé y Natá, en la provincia de Coclé, ahora tienen acceso a la energía eléctrica gracias a la inauguración de proyectos impulsados por el Programa de Acceso Universal a la Energía. Esta iniciativa, liderada por la Oficina de Electrificación Rural (OER) del Ministerio de la Presidencia, forma parte del Plan de Electrificación Rural (PLAN-ER), cuyo objetivo es combatir la pobreza energética en el país.

Con una inversión que supera los B/.2.88 millones, los proyectos de extensión de la línea de distribución de energía benefician a más de 5,000 personas de manera directa e indirecta. En el distrito de Penonomé, las comunidades de Boca de Chiguirí, El Caño de San Miguel, Bajito de San Miguel y El Valle de San Miguel fueron las impactadas, junto con cuatro escuelas y un centro de salud. En Natá, el beneficio se extendió a las comunidades de Las Huacas, La Yeguada, Don Juan, San Antonio y Guayabital, así como a tres centros educativos.

El director de la OER, Antonio Clement, enfatizó que este logro no es solo una obra de infraestructura, sino que simboliza “esperanza, oportunidades y progreso” para las generaciones actuales y futuras. El funcionario también hizo un llamado a los residentes para que cuiden las nuevas estructuras y eviten sembrar árboles cerca de las líneas de distribución para prevenir accidentes y cortes de energía.