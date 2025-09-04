Más de 395 hogares de Coclé reciben acceso a la energía eléctrica

Un ambicioso proyecto del Gobierno Nacional, con una inversión superior a los B/.2.88 millones, lleva energía eléctrica a más de 395 hogares, escuelas y un centro de salud en nueve comunidades rurales de la provincia de Coclé.

Electrificación rural impulsa el desarrollo en Natá y Penonomé

El Programa de Acceso Universal a la Energía, una iniciativa que busca erradicar la pobreza energética, beneficia a más de 5,000 personas en los distritos de Natá y Penonomé.

La llegada de la electricidad a comunidades apartadas de Coclé representa un avance significativo para el progreso y bienestar de sus habitantes, según destacó el director de la OER, Antonio Clement.

(04/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Coclé, Panamá.- Más de 395 hogares, siete escuelas y un centro de salud, ubicados en nueve comunidades de los distritos de Penonomé y Natá, en la provincia de Coclé, ahora tienen acceso a la energía eléctrica gracias a la inauguración de proyectos impulsados por el Programa de Acceso Universal a la Energía. Esta iniciativa, liderada por la Oficina de Electrificación Rural (OER) del Ministerio de la Presidencia, forma parte del Plan de Electrificación Rural (PLAN-ER), cuyo objetivo es combatir la pobreza energética en el país.

Con una inversión que supera los B/.2.88 millones, los proyectos de extensión de la línea de distribución de energía benefician a más de 5,000 personas de manera directa e indirecta. En el distrito de Penonomé, las comunidades de Boca de Chiguirí, El Caño de San Miguel, Bajito de San Miguel y El Valle de San Miguel fueron las impactadas, junto con cuatro escuelas y un centro de salud. En Natá, el beneficio se extendió a las comunidades de Las Huacas, La Yeguada, Don Juan, San Antonio y Guayabital, así como a tres centros educativos.

El director de la OER, Antonio Clement, enfatizó que este logro no es solo una obra de infraestructura, sino que simboliza “esperanza, oportunidades y progreso” para las generaciones actuales y futuras. El funcionario también hizo un llamado a los residentes para que cuiden las nuevas estructuras y eviten sembrar árboles cerca de las líneas de distribución para prevenir accidentes y cortes de energía.

Los residentes y directores de las escuelas beneficiadas expresaron su agradecimiento al gobierno por la rápida ejecución de un proyecto “soñado por muchos años”. Elizabeth Pinto, directora del CEBG de El Valle de San Miguel, destacó que la electricidad facilitará la educación de los niños, especialmente durante la temporada de lluvias cuando la oscuridad dificultaba las clases. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de José Ramón Gómez, reiteró su compromiso de continuar brindando apoyo técnico y financiero para que Panamá logre el acceso universal a la electricidad en todo el territorio nacional.

