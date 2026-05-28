Plataforma Empleos Panamá abre nuevas oportunidades laborales en distintas provincias del país

La plataforma digital Empleos Panamá mantiene la divulgación de vacantes en áreas técnicas, operativas y profesionales para fortalecer la inserción en el mercado laboral formal.
Más panameños acceden al mercado de trabajo formal mediante diversas oportunidades laborales
• Las ofertas de trabajo buscan dinamizar la economía nacional y conectar el talento humano con el sector corporativo en múltiples regiones de la República de Panamá.
(27/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Con el objetivo de seguir impulsando la generación de empleo formal, la plataforma Empleos Panamá mantiene abiertas nuevas oportunidades laborales para ciudadanos de distintas provincias del país. Las plazas de trabajo disponibles abarcan áreas profesionales, técnicas y operativas, permitiendo que más panameños puedan integrarse al mercado laboral y acceder a mejores opciones de desarrollo personal y económico.
Esta herramienta digital busca fortalecer la conexión entre el sector empresarial y el talento humano nacional, promoviendo la contratación de personal capacitado y apoyando el crecimiento de empresas que requieren nuevos colaboradores. Además, la iniciativa representa un apoyo importante para dinamizar la economía nacional y mejorar la calidad de vida de las familias panameñas mediante empleos dignos y estables.
Distribución de vacantes por provincia
Las opciones de inserción laboral se encuentran distribuidas geográficamente de la siguiente manera dentro del territorio nacional:
Provincia de Chiriquí
Agente de cuentas por cobrar: Encargado de gestionar el cobro directo a los clientes por teléfono, correo u otro medio establecido por la organización.
Supervisor de obras de construcción: Responsable del cumplimiento de los planos, especificaciones técnicas, cronogramas de trabajo y normas de seguridad ocupacional.
Provincia de Darién
Dibujante: Puesto dedicado a mantener los modelos de representación gráfica de planos con los detalles estructurados, utilizando los diferentes programas destinados para ello tales como AutoCAD y BIM.
Provincia de Panamá Oeste
Vendedor en ruta de repuestos: Encargado de dar seguimiento a las cotizaciones solicitadas por los clientes, coordinar citas comerciales y realizar visitas directas a los consumidores.
Provincia de Panamá
Subgerente de ambiente: Profesional enfocado en brindar apoyo en la ejecución, planificación y supervisión de las políticas ambientales del proyecto.
Recepcionista: Personal para realizar tareas administrativas diversas y manejar el flujo de la correspondencia entrante y saliente.
Especialista en marketing y atención al cliente: Desarrollar e implementar estrategias de marketing digital, colaborando con otros departamentos para el desarrollo de campañas integradas.
Ejecutivo comercial senior: Desarrollar y potenciar nuevos negocios de camiones generando oportunidades de venta dentro del periodo de conversión.
Encargado de bodega: Encargado de supervisar y ejecutar la toma de inventarios cíclicos y generales del almacén.
Preparador químico: Solicitar, verificar y trasladar las materias primas desde el almacén hacia el área de preparación.
Asistente de planilla: Gestionar la información de asistencias, asegurando que el proceso cumpla con las normativas legales vigentes.
Asesor (a) de atención al cliente: Verificar y actualizar los depósitos que no se vean reflejados de forma inmediata en la cuenta del usuario.
Farmacéutico idóneo: Gestionar los recursos necesarios para la realización de sus funciones y velar por el buen uso de los mismos.
Supervisor de fábrica y de campo para fábrica de ventanas: Supervisar los procesos de fabricación de ventanas y puertas, además de dar seguimiento a cronogramas y tiempos de entrega.
Fabricante de ventanas: Cumplir con normas de seguridad y procedimientos de la empresa, instalando ventanas, puertas y accesorios en proyectos residenciales y comerciales.
Administrador(a) de finanzas: Supervisar reportes financieros y asegurar su cumplimiento y consistencia.
Asistente contable de cuentas por pagar: Dar seguimiento y control a procesos relacionados con cuentas por pagar y facturación.
Mecánico automotriz: Diagnosticar, reparar y realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de los clientes, garantizando un trabajo de alta calidad, eficiente y seguro.
Seguridad industrial y salud ocupacional: Realizar inspecciones en campo, identificar riesgos y aplicar medidas preventivas.
Asistente administrativa: Ayudar con las tareas administrativas diarias de una empresa y garantizar el buen funcionamiento de las operaciones comerciales.
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