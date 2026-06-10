Empleos Panamá facilita el acceso a nuevas oportunidades laborales en el país

A través de la herramienta digital Empleos Panamá, se promueven plazas de trabajo formales en las provincias de Colón, Panamá Oeste y Panamá para fortalecer el mercado laboral.
Mitradel impulsa la contratación formal a través de Empleos Panamá
• La bolsa electrónica del Mitradel conecta a las empresas con los buscadores de empleo, ofreciendo vacantes administrativas, técnicas y operativas a nivel nacional.
(10/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La bolsa electrónica de Empleos Panamá facilita el acceso a oportunidades laborales en áreas técnicas, administrativas, tecnológicas y comerciales dentro de la economía nacional. Esta herramienta digital, impulsada por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), promueve la inserción laboral formal en diferentes regiones del país al conectar directamente a las empresas con los buscadores de empleo, proporcionando procesos de reclutamiento más humanos que contribuyen al fortalecimiento del mercado laboral y al crecimiento de los ciudadanos.
Las oportunidades de empleo gestionadas por la plataforma se distribuyen en diversas provincias de la siguiente manera:
Provincia de Colón
Para esta región se solicita un ingeniero civil o arquitecto, cuyas funciones principales consisten en realizar la supervisión física de la obra, además de coordinar las actividades con los proveedores y subcontratistas.
Provincia de Panamá Oeste
La vacante disponible corresponde al puesto de recepcionista bilingüe, con la responsabilidad de recibir, clasificar, registrar y distribuir de forma oportuna toda la correspondencia y documentación técnica o administrativa de la organización.
Provincia de Panamá
En esta provincia se concentra la mayor cantidad de plazas de empleo disponibles, abarcando perfiles comerciales, operativos y de supervisión:
• Ejecutiva de cuentas comerciales: Encargada de gestionar la relación entre la empresa y sus clientes, actuando como el puente principal de comunicación.
• Asistente de auditoría: Responsable de revisar los registros financieros para identificar discrepancias, errores o posibles riesgos operativos.
• Asistente de infraestructura: Personal enfocado en recibir y atender los incidentes e inconvenientes técnicos de los clientes para darles solución en el menor tiempo posible.
• Supervisor comercial: Orientado a dar seguimiento al cumplimiento de metas y objetivos comerciales, realizar reportes y presentarlos a la gerencia. Requiere licencia de conducir tipo D y carné de salud vigentes.
• Técnico mecánico de aire acondicionado y refrigeración: Encargado de ejecutar mantenimientos preventivos y correctivos de sistemas de climatización, así como reparar sistemas eléctricos y de bombeo asociados.
• Mecánico: Dedicado a dar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos, diagnosticar fallas, reparar averías y asegurar la operatividad de la maquinaria.
• Asesor comercial: Responsable de impulsar el crecimiento sostenible del negocio en las zonas de Panamá, Darién, Colón y provincias centrales mediante estrategias de venta consultiva y desarrollo de canales B2B.
• Gerente de operaciones y limpieza: Encargado de supervisar y garantizar la limpieza, saneamiento y orden operativo de la planta durante el turno, así como el funcionamiento de la maquinaria de higiene.
• Asesor técnico de servicios automotriz: Puesto enfocado en planificar, coordinar y organizar las actividades de servicios del taller para mantener la relación con los clientes. Requiere licencia de conducir tipo C o D.
• Supervisor de operaciones: Coordinador de las operaciones diarias de recepción, almacenamiento y despacho de mercancía. Requiere licencia de conducir tipo C.
• Supervisor de seguridad física: Encargado de garantizar el cumplimiento de las políticas de seguridad para la protección de las instalaciones, personal, visitantes y activos.
• Mensajero / Auxiliar de logística: Responsable de garantizar la entrega oportuna de documentos, equipos y mercancía. Requiere licencia vigente para motocicleta y automóvil.
• Asistente de contabilidad: Personal para registrar transacciones, gestionar documentación y mantener actualizados los libros contables para la precisión de los estados financieros.
• Técnico en mecánica industrial: Encargado de gestionar y corregir fallas mecánicas, eléctricas y operativas en los equipos de la planta, manteniendo el registro de las operaciones.
• Analista de datos: Orientado a revisar y actualizar los pronósticos de ventas, generar estadísticas, recopilar datos y estructurar reportes comerciales.
• Dueña de marca: Responsable de establecer las estrategias de cada marca, su posicionamiento en el mercado y el desarrollo del plan promocional para el cumplimiento de ventas.
• Arquitecto Jr: Encargado de preparar planos conceptuales para propuestas y licitaciones, además de coordinar reuniones y dar seguimiento a ingenieros y consultores externos.
• Ejecutivo de ventas: Dedicado a desarrollar y fortalecer la cartera de clientes de la empresa a nivel nacional, asegurando los objetivos comerciales establecidos.
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