Empleos Panamá impulsa nuevas vacantes laborales en diversas provincias del país

Empleos Panamá impulsa nuevas vacantes laborales en diversas provincias del país
Empleos Panamá impulsa nuevas vacantes laborales en diversas provincias del paísMinisterio de Trabajo y Desarrollo Laboral

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral anuncia la disponibilidad de puestos para desarrolladores, conductores, contadores y especialistas técnicos en todo el territorio nacional.

Mitradel promueve la inclusión laboral a través de la plataforma Empleos Panamá

• La plataforma digital del Mitradel facilita la conexión entre el talento humano y las empresas, ofreciendo vacantes desde perfiles técnicos hasta coordinaciones gerenciales.

(06/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La plataforma digital Empleos Panamá, bajo la administración del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), continúa dinamizando el mercado laboral del país mediante la publicación de nuevas vacantes para diversos sectores profesionales. Bajo las directrices del presidente José Raúl Mulino Quintero y la ministra Jackeline Muñoz de Cedeño, esta iniciativa busca garantizar el acceso a empleos bien remunerados y promover la inclusión social en todas las provincias.

Vacantes en las provincias de Panamá Oeste, Veraguas y Coclé

En la provincia de Panamá Oeste se requiere personal para la posición de Conductor Entregador, responsable de la logística y suministro a buques. Por su parte, en Veraguas se han habilitado plazas para Vendedores y Asesores de Tienda, enfocados en la gestión de bases de datos y atención al cliente. En la provincia de Coclé, la búsqueda se orienta a Asesores de Tienda con capacidad para brindar información técnica y garantizar la fidelización postventa.

Amplia oferta laboral en la provincia de Panamá

La capital concentra una diversidad de perfiles técnicos y administrativos. Entre las posiciones destacadas se encuentran:

• Tecnología y Finanzas: Desarrollador Full Stack para el diseño de software, Asistente de Contabilidad con manejo de Peachtree y Excel, y un Jefe de Contabilidad para la supervisión de balances y registros mensuales.

• Logística y Operaciones: Coordinador de Transporte Local, Técnico de Soporte para sistemas de peaje, Estibadores y Ayudantes Generales de Bodega.

• Comercial y Ventas: Especificador Técnico Automotriz, Ejecutivas de Ventas, Agentes Vendedores a domicilio (con moto propia) y Ejecutivas de Cuentas Comerciales.

• Mantenimiento y Gestión: Coordinador de Mantenimiento de Maquinaria, puesto que requiere formación en Ingeniería Industrial y conocimientos en sistemas hidráulicos y eléctricos.

Compromiso con el desarrollo social

El Gobierno Nacional, a través de la bolsa electrónica de Empleos Panamá, reafirma su compromiso de ser un puente efectivo entre las necesidades de las empresas y las capacidades de los trabajadores panameños. Estas acciones forman parte de una estrategia integral para elevar el bienestar de la población y asegurar que las oportunidades de desarrollo lleguen a todos los rincones de la geografía nacional.

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