Empleos Panamá impulsa nuevas vacantes laborales en diversas provincias del país

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral anuncia la disponibilidad de puestos para desarrolladores, conductores, contadores y especialistas técnicos en todo el territorio nacional.
Mitradel promueve la inclusión laboral a través de la plataforma Empleos Panamá
• La plataforma digital del Mitradel facilita la conexión entre el talento humano y las empresas, ofreciendo vacantes desde perfiles técnicos hasta coordinaciones gerenciales.
(06/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La plataforma digital Empleos Panamá, bajo la administración del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), continúa dinamizando el mercado laboral del país mediante la publicación de nuevas vacantes para diversos sectores profesionales. Bajo las directrices del presidente José Raúl Mulino Quintero y la ministra Jackeline Muñoz de Cedeño, esta iniciativa busca garantizar el acceso a empleos bien remunerados y promover la inclusión social en todas las provincias.
Vacantes en las provincias de Panamá Oeste, Veraguas y Coclé
En la provincia de Panamá Oeste se requiere personal para la posición de Conductor Entregador, responsable de la logística y suministro a buques. Por su parte, en Veraguas se han habilitado plazas para Vendedores y Asesores de Tienda, enfocados en la gestión de bases de datos y atención al cliente. En la provincia de Coclé, la búsqueda se orienta a Asesores de Tienda con capacidad para brindar información técnica y garantizar la fidelización postventa.
Amplia oferta laboral en la provincia de Panamá
La capital concentra una diversidad de perfiles técnicos y administrativos. Entre las posiciones destacadas se encuentran:
• Tecnología y Finanzas: Desarrollador Full Stack para el diseño de software, Asistente de Contabilidad con manejo de Peachtree y Excel, y un Jefe de Contabilidad para la supervisión de balances y registros mensuales.
• Logística y Operaciones: Coordinador de Transporte Local, Técnico de Soporte para sistemas de peaje, Estibadores y Ayudantes Generales de Bodega.
• Comercial y Ventas: Especificador Técnico Automotriz, Ejecutivas de Ventas, Agentes Vendedores a domicilio (con moto propia) y Ejecutivas de Cuentas Comerciales.
• Mantenimiento y Gestión: Coordinador de Mantenimiento de Maquinaria, puesto que requiere formación en Ingeniería Industrial y conocimientos en sistemas hidráulicos y eléctricos.
Compromiso con el desarrollo social
El Gobierno Nacional, a través de la bolsa electrónica de Empleos Panamá, reafirma su compromiso de ser un puente efectivo entre las necesidades de las empresas y las capacidades de los trabajadores panameños. Estas acciones forman parte de una estrategia integral para elevar el bienestar de la población y asegurar que las oportunidades de desarrollo lleguen a todos los rincones de la geografía nacional.
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