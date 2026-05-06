Empleos Panamá impulsa nuevas vacantes laborales en diversas provincias del país

• Tecnología y Finanzas: Desarrollador Full Stack para el diseño de software, Asistente de Contabilidad con manejo de Peachtree y Excel, y un Jefe de Contabilidad para la supervisión de balances y registros mensuales.

• Logística y Operaciones: Coordinador de Transporte Local, Técnico de Soporte para sistemas de peaje, Estibadores y Ayudantes Generales de Bodega.

• Comercial y Ventas: Especificador Técnico Automotriz, Ejecutivas de Ventas, Agentes Vendedores a domicilio (con moto propia) y Ejecutivas de Cuentas Comerciales.

• Mantenimiento y Gestión: Coordinador de Mantenimiento de Maquinaria, puesto que requiere formación en Ingeniería Industrial y conocimientos en sistemas hidráulicos y eléctricos.

Compromiso con el desarrollo social

El Gobierno Nacional, a través de la bolsa electrónica de Empleos Panamá, reafirma su compromiso de ser un puente efectivo entre las necesidades de las empresas y las capacidades de los trabajadores panameños. Estas acciones forman parte de una estrategia integral para elevar el bienestar de la población y asegurar que las oportunidades de desarrollo lleguen a todos los rincones de la geografía nacional.

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