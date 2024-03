Empoderamiento Femenino en Tecnología: Concluye Programa CAMPTECH 2023-2024

CAMPTECH 2023-2024 ha empoderado a mujeres jóvenes en Panamá, brindándoles habilidades en ciencia, tecnología e innovación y promoviendo el liderazgo femenino en el campo tecnológico

• Durante el evento de cierre, las jóvenes presentaron proyectos innovadores, como un invernadero inteligente y un guante para comunicación sin barreras, destacando el empoderamiento femenino en la ciencia y la tecnología.

• Las ‘Techno-Atenovas’ compartieron con mujeres profesionales en ciencia, tecnología e innovación.

(1/Mar/2024 – web) Panamá.- Del 19 al 23 de febrero, 38 chicas de las provincias de Bocas del Toro, Coclé, Colón, Chiriquí, Herrera, Panamá, Panamá Oeste, Veraguas y de la comarca Gnäbe-Buglé, participaron en la fase presencial de la tercera edición del campamento tecnológico para mujeres jóvenes “CAMPTECH”, organizado por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), en conjunto con la Ciudad del Saber. Las jóvenes desarrollaron habilidades técnicas-tecnológicas, el trabajo en equipo y liderazgo; participaron en un taller de finanzas personales y actividades recreativas, y conocieron el programa Canal de Empresarias en el Centro de Innovación de la Ciudad del Saber.

“Durante la fase virtual de CAMPTECH, las participantes se conocen, escogen un nombre y un logo que identifique al grupo como una ‘tribu’ y van definiendo los proyectos tecnológicos que quieren realizar. La comunidad Índigo, que prepara a estudiantes de secundaria a través de conferencias y mentoría, dirige las dinámicas y charlas sobre comunidad, liderazgo, autoconocimiento, emprendimiento, desarrollo sostenible y comunicación,” menciona la Dra. Kathia Pittí, subdirectora de la Dirección de Innovación en el Aprendizaje de la Ciencia y la Tecnología de la Senacyt.

En el módulo técnico las jóvenes aprenden sobre electrónica y programación, a cargo de la tutora Andrea Monteza, usando este año la placa Arduino UNO R4 WiFi. Anteriormente se hacía unboxing virtual, pero ahora las participantes recibieron los kits electrónicos con sus materiales en cuatro sedes: Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí y Coclé, para armar sus primeros circuitos y programar sus primeros Led con el apoyo de la tutora Aniza Samaniego. Luego, con la tutora Sara Peña, trabajaron en su servidor para que la data (internet de las cosas) que manejan se pueda ver en un sitio web.

Las chicas expusieron sus proyectos al público en el Centro de Convenciones de la Ciudad del Saber, en el marco del evento Innova-Nation 2024 (https://www.youtube.com/watch?v=CPG3CWAjSNY):

• Terra tech: Invernadero inteligente con sensores de humedad y temperatura, luces LED azul y roja, que estimulan el crecimiento de la planta y de las flores.

• Feed meter: Comedero para animales conectado a Arduino y, que se puede operar remotamente para dispensar el alimento a través de una aplicación.

• Silent speak: Prototipo de guante para la comunicación sin barreras.

• Magic bank: Alcancía inteligente que detecta las monedas y suma la cantidad.

• Egg tech: Incubadora inteligente para pollitos.

• Green Flow: Sistema de riego automatizado renovable.

• Semáforo inteligente. Diseñado para personas mayores o con discapacidad visual. Detecta a la persona, emite un sonido para cruzar la calle. No tiene tiempo limitado.

• Eco cleaning: Basurero inteligente para monitorear la capacidad de los recipientes y gestionar mejor los residuos.

• Ocean saving robot: Malla con cabello para atrapar petróleo en el mar.

• Gaji safe guide: Bastón inteligente para personas con discapacidad visual. Detecta una señal cuando la persona está a 30 cm o menos, para evitar caídas y choques.

• Liva battery: Detecta la carga de las baterías para que no sean descartadas si aún se pueden usar.

Genelis López, estudiante del Instituto Urracá de Veraguas, aspira a mejorar su proyecto del semáforo inteligente para prevenir que las personas pierdan la vida por atropellos. “Las mujeres tenemos muchos talentos, la experiencia en CAMPTECH ha sido positiva, ahora sé que es posible financiar proyectos y venderlos”.

Dayelis Tovar está en quinto año y vive en Tortí, corregimiento de Chepo. “Me inscribí y me alegré mucho, no sabía programar ni usar bien una computadora. En CAMPTECH aprendí programación y liderazgo. Era insegura, tenía miedo de que no me saliera bien el proyecto, pero la capacitación me dio confianza al hablar y al trabajar. Es una gran experiencia para mejorar la autoestima y el autoconocimiento. Había pensado estudiar ingeniería ambiental, y ahora me gustó la programación, quizás muchas tienen miedo de no escoger la carrera correcta, lo importante es creer en una misma”.

Adriana Urieta, del Instituto Fermín Naudeau, destacó los módulos de liderazgo y emprendimiento, “Fue muy bonito cuando las personas llegaban a ver los proyectos, logré mucho, aprendí desde cero. Para las niñas y mujeres aún hay barreras en tecnología, pero en mi caso no fue así”.

CAMPTECH concluyó con una cena donde un grupo de mujeres profesionales en el ámbito de la ciencia, tecnología y negocios compartió con las estudiantes sus experiencias y consejos sobre la vida familiar, carrera universitaria y vida profesional, el dinero, la responsabilidad, el cuidado de la imagen personal y la proyección ante los demás; la excelencia en su desempeño, fraternidad entre mujeres, la importancia de crear redes de contacto, mantener relaciones saludables y rodearse de personas positivas que aporten a su crecimiento, que les den ánimo para lograr sus sueños y que no las desvíen de sus propósitos.

Janelle Castrellón, Gerente de Posventa de la Fundación Ciudad del Saber, aseguró que este proyecto reafirma con efectividad la misión de Ciudad del Saber al propiciar espacios para que todos lleven a cabo sus proyectos de impulsar el cambio social; “brindar oportunidades a una nueva generación de científicas y empresarias y darles las herramientas para contribuir a diseñar su plan de vida en equidad y liderazgo, hacen que, junto al de Senacyt, nuestro granito de arena tenga un valor enorme y trascendental”.