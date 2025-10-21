Sororidad y liderazgo: El evento Empowoman 2025 reunió a miles de mujeres en Panamá

Empowoman 2025 celebra la autenticidad y el poder femenino con una jornada inolvidable

• El evento Empowoman 2025 demostró que en Panamá es posible crear espacios que impulsan la conexión y el desarrollo intelectual de la audiencia, gracias a la apertura de speakers y la participación activa del público.

(21/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Empowoman 2025, el encuentro organizado por Cardigans Group, se llevó a cabo el 18 de octubre como una celebración de la autenticidad en sus diversas manifestaciones. Desde el inicio hasta el cierre, la jornada estuvo marcada por intervenciones que reflejaron verdad, inspiración y el poder femenino. A través de un diseño cuidadoso, cada conversatorio ofreció una mirada honesta y valiente sobre los retos y triunfos que enfrentan las mujeres en la actualidad.

Angie Picón, Brand Manager de Empowoman, manifestó su profunda satisfacción al concluir el evento. Picón expresó que ver a miles de mujeres «conectar, ser vulnerables y celebrar su autenticidad es la mayor recompensa,» destacando que el evento es posible gracias a la apertura de cada speaker y a la energía de las asistentes que priorizan su crecimiento.

Conversatorios Inspiradores y Reflexivos

La apertura del evento estuvo a cargo de Carmen Amada Pinzón, Karen Chalmers y Fundacancer, quienes compartieron su experiencia sobre cómo abordar noticias difíciles con autenticidad, encontrando así el camino hacia la fortaleza interior. Posteriormente, María Gilma Arrocha, Juliana Luján y Castalia Pascual guiaron al público por la ruta del emprendimiento, demostrando que el éxito es compatible con la coherencia personal.

El primer «Inspiration Break» estuvo protagonizado por Elida Jiménez, cuyo discurso conmovió profundamente a los asistentes. Su sabiduría, vulnerabilidad y autenticidad generaron una ovación que se sintió en todo el recinto.

La maternidad fue abordada por Miriam Gimal y Erika Nota, quienes compartieron cómo las madres transforman los desafíos en caminos de originalidad y poder. El segundo «Inspiration Break» fue ofrecido por IVI, con la participación de la Dra. Mayka Morgan.

Carlos Baute y Chiky Bombom: Momentos de Euforia

La jornada de Empowoman 2025 tomó un giro inesperado con la aparición sorpresa del cantante venezolano Carlos Baute. Su presencia desató la euforia del público, atrayendo incluso a visitantes del Multiplaza Mall y generando gran viralidad en redes sociales. La intervención del artista fue un regalo inesperado que elevó el espíritu del encuentro.

La tarde prosiguió con Nicole Pinto y Ana Lorena Cortés, quienes debatieron sobre el bienestar sin caer en los extremos, proponiendo un equilibrio real. El tercer «Inspiration Break», a cargo de Yoli Novoa y Sofía Rodríguez en representación de Everlast, activó cuerpo y alma al poner al público de pie.

Más tarde, Adriana Linares, Claudia Velarde y Gaby Marrero inspiraron a la audiencia, mostrando cómo las redes sociales pueden ser herramientas poderosas para alcanzar sueños, siempre manteniendo la personalidad auténtica como pilar. Un cuarto «Inspiration Break» con Yansy Vega de Biotop Professional ofreció una pausa de belleza consciente, previa a una valiente conversación sobre estándares estéticos. Blanca Herrera, Aztinay y Roseta Bordanea redefinieron la belleza sin filtros, invitando a las asistentes a mirarse con amor y sin máscaras, abriendo un espacio donde el público también compartió sus propias historias. El último «Inspiration Break» fue presentado por Eucerin con la Dra. Magdalena Lay.

El broche de oro del evento fue la dominicana Chiky Bombom, con su mensaje «La vida me sabe a frutas». Su energía arrolladora puso a bailar a los asistentes y generó una ola de aplausos al mostrarse vulnerable con la multitud. Su intervención dejó a todos con la convicción de que vivir con autenticidad es el mayor acto de amor propio.

El director de Cardigans Group, Carlos Enrique Gómez, concluyó que Empowoman 2025 fue «un espejo de lo que somos capaces de construir cuando nos reunimos con propósito», demostrando que en Panamá es posible promover y crear espacios que impulsen el desarrollo intelectual y la conexión, y que la audiencia responde positivamente.