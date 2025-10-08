Empowoman y Fundacáncer se unen por la Cinta Rosada en la cuarta edición del evento

Chiky Bombom y otras invitadas especiales estarán en la jornada gratuita de Empowoman

Ciudad de Panamá, Panamá.- La plataforma Empowoman, creada por Cardigans Group, anunció la celebración de su cuarta edición, que tendrá lugar el sábado 18 de octubre en Multiplaza Pacific Mall. Este año, el encuentro que reúne anualmente a más de tres mil mujeres, inicia sus actividades sumándose a la campaña de la Cinta Rosada e invitando a Fundacáncer a realizar el conversatorio de apertura.

Conversatorio de Detección Temprana y Cinta Rosada

En un esfuerzo por impulsar la prevención, Empowoman y Fundacáncer unirán fuerzas para abordar la importancia de la detección temprana del cáncer de mama. Este diálogo inicial contará con la participación de la reconocida Dra. Carmen Amada Pizón y la presentadora de televisión Karen Chalmers, quienes, junto a representantes de la fundación, compartirán sus experiencias y reflexiones. Este conversatorio marcará el inicio de la jornada, que es de acceso gratuito para toda la audiencia.

Diálogos sobre Bienestar y Autenticidad Femenina

La agenda del evento está diseñada para inspirar e informar en torno a temas centrales para el crecimiento personal y la salud integral.

Equilibrio Físico y Emocional

Las reconocidas figuras Ana Lorena Cortés y Nicolle Pinto serán las encargadas de compartir sus puntos de vista en una conversación casual sobre el bienestar, enfocándose en la importancia del equilibrio físico y emocional y cómo este aspecto contribuye al crecimiento personal como seres humanos.

Belleza como Motor de Autoestima

Posteriormente, Blanca Herrera, Roseta Bordanea y Aztinay abrirán un diálogo centrado en cómo la belleza puede transformarse en un motor esencial para la autoestima, la autoconfianza y la fuerza interior de la mujer, promoviendo la autenticidad como un valor fundamental.

Cifras de Fundacáncer: Importancia de la Prevención, https://www.panama24horas.com.pa/salud/cifras-fundacancer-prevencion.

“Hemos abierto espacios para que cada mujer que asiste a Empowoman se sienta identificada, sepa que no está sola. Cada año nos sentimos más orgullosos al tender puentes y generar diálogos que transforman vidas, desde la experiencia, la cercanía y la naturalidad de mujeres que inspiran, además de impulsar marcas que tienen estos mismo valores”, comentó Angie Picón, Brand Manager de Cardigans Group, destacando el espíritu de sororidad del evento.

Agenda Científica y Cierre Inspirador

Para complementar la programación, la Dra. Mayka Morgan, representante de IVI, ofrecerá un ‘Inspiration Break’ sobre salud reproductiva y esperanza, aportando una mirada científica y humana al encuentro.

El programa de la jornada incluye también la participación de figuras destacadas como Gaby Marrero de la cuenta ideasnoni, la periodista Castalia Pascual, y la estilista Majo Grimaldo. Por tercer año consecutivo, Grimaldo será la encargada de presentar a la speaker de cierre, la influyente Chiky Bombom. Con esta programación, Cardigans Group reafirma el compromiso de la plataforma Empowoman de abrir espacios que informan, motivan e inspiran, celebrando la fuerza y el liderazgo de las mujeres panameñas.