Chiky Bombom es la speaker de cierre del evento Empowoman en Panamá

Empowoman anuncia a Chiky Bombom como oradora principal en Panamá

La reconocida creadora de contenido Chiky Bombom llegará a Panamá para ser la oradora principal del evento gratuito Empowoman, compartiendo su historia de autenticidad y resiliencia.

(15/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La creadora de contenido y conferencista internacional Chiky Bombom ha sido anunciada como la oradora de cierre del evento gratuito Empowoman en Panamá. Organizado por Cardigans Group, el evento se ha consolidado como una plataforma anual para educar, inspirar y conectar a miles de mujeres, y en su próxima edición, a celebrarse el sábado 18 de octubre, contará con la presencia de la dominicana, conocida por su emblemático grito “¡Buenasss, Buenasssss!”.

Chiky Bombom llegará por primera vez a Panamá para compartir su inspiradora historia de vida, un testimonio de resiliencia y valentía. Su trayectoria demuestra cómo la autenticidad y el positivismo pueden transformar vidas, convirtiéndose en una poderosa herramienta para el cambio.

Un espacio de inspiración y empoderamiento

Además de la participación de Chiky Bombom, el evento reunirá a más de 25 mujeres panameñas y de otras nacionalidades que residen en el país. Todas ellas han logrado generar un impacto significativo a través de sus redes sociales, negocios y filosofías de vida. La autenticidad es el tema principal de este año, y las ponentes compartirán sus experiencias para mostrar cómo ser fiel a uno mismo es una fuerza transformadora. El evento también dedicará un espacio para crear conciencia sobre la campaña de cáncer de mama, una iniciativa que se impulsa durante el mes de octubre.

Angie Picón, Brand Manager de Empowoman, expresó que es un honor recibir a Chiky Bombom, una mujer que ha impactado a millones de personas con su voz única y su mensaje de que «la vida le sabe a fruta». «Estamos seguros de que su participación, junto a otras increíbles historias, será un momento transformador para nuestra audiencia, que cada año se muestra más comprometida y en crecimiento», afirmó Picón. La plataforma ha impactado a más de 10,000 personas en sus cuatro ediciones previas.

Detalles del evento

Empowoman promete ser un espacio lleno de conexión y aprendizaje. Las asistentes tendrán la oportunidad de vivir de cerca la energía vibrante de Chiky Bombom y participar en diversas experiencias diseñadas por marcas del sector privado, que buscan promover el crecimiento personal y profesional.

El evento se llevará a cabo en Multiplaza Pacific Mall, en la Plaza Del Sol, a partir de las 10:00 a.m. Los registros están disponibles a través del sitio web empowoman.com.