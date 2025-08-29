Empowoman Panamá 2025: bienestar integral y liderazgo femenino en movimiento

Cuidarse es liderar: Empowoman Panamá celebra el poder del bienestar femenino

Empowoman 2025 reafirma su misión de impulsar el desarrollo personal y colectivo de las mujeres a través del deporte y el wellness.

Con más de 6,500 mujeres registradas, la plataforma se consolida como un espacio de liderazgo, diversidad y conexión auténtica.

(29/Ago/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá.- El próximo sábado 18 de octubre, Multiplaza Pacific Mall será el escenario de la cuarta edición de Empowoman, el evento gratuito más grande de Panamá dedicado al bienestar integral de la mujer. Organizado por Cardigans Group, esta plataforma multiformato reunirá a más de 3,000 asistentes en una jornada que celebra el poder transformador del deporte, la salud mental y el autocuidado.

Desde sus inicios, Empowoman ha apostado por el desarrollo personal y colectivo de las mujeres, posicionando el bienestar como una herramienta de liderazgo. En esta edición, el evento ofrecerá experiencias diseñadas para fortalecer cuerpo y mente, inspirando a cada participante a proyectar una vida más equilibrada.

“Cuidarnos también es una forma de liderazgo. El deporte nos mantiene fuertes, resilientes y capaces de conquistar nuestras metas personales y profesionales”, afirma Angie Picón, brand manager de Empowoman.

La plataforma, que ya cuenta con más de 6,500 mujeres registradas, se consolida como un espacio de sororidad, diversidad y crecimiento. A través de actividades, conferencias y dinámicas participativas, Empowoman promueve la equidad de género y el poder femenino, conectando a mujeres de distintas edades, culturas y disciplinas.

Entre las figuras que han inspirado en ediciones anteriores destacan Paola Shotgun, Maisa Condassin, Nicolle Ferguson, Joselin Pinto, Natalie de la Guardia y Fanny Cardoze. Las invitadas de este año serán anunciadas próximamente.