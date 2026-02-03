Empowoman consolida su liderazgo como la plataforma femenina más grande de Panamá

Más de 10,000 mujeres han participado en la iniciativa Empowoman desde su creación

• Con una asistencia histórica de más de 10,000 personas, la iniciativa gratuita busca expandir su impacto y transformación real hacia toda la región latinoamericana.

(03/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Empowoman, la iniciativa gratuita para mujeres más importante del país, organizada por la agencia creativa Cardigans Group en alianza con Multiplaza Pacific Mall, ha logrado consolidarse como una plataforma de alto impacto para el desarrollo personal, emocional y profesional de miles de participantes. Desde su lanzamiento en el año 2022, el proyecto ha unido a una comunidad diversa sin distinción de edad o perfil, enfocada en la evolución constante y la superación de nuevos retos.

Evolución y crecimiento de la plataforma femenina

Desde su primera edición, la convocatoria ha superado significativamente las expectativas iniciales. En su debut en 2022, el evento recibió a más de 1,200 mujeres, cifra que contrastó con la proyección original de 250 asistentes. Esta tendencia de crecimiento se mantuvo firme en 2023 con 2,800 participantes, mientras que en las ediciones de 2024 y 2025 se registraron más de 3,000 asistentes por año. En total, la organización confirma que más de 10,000 mujeres han formado parte de esta experiencia de formación y conexión.

Propuesta de valor y pilares de contenido

A lo largo de sus entregas previas, el evento ha promovido el desarrollo integral femenino mediante jornadas exhaustivas que incluyen conferencias y conversatorios liderados por referentes locales e internacionales. La programación se adapta a los intereses actuales de la audiencia y de las marcas aliadas, cubriendo áreas fundamentales como el emprendimiento, la maternidad, el bienestar, la salud, la creación de contenido digital, las finanzas y la abundancia.

Perspectivas para la quinta edición en 2026

Para el ciclo 2026, los organizadores enfocarán sus esfuerzos en profundizar los vínculos entre las participantes para generar una transformación tangible en la ejecución y el acompañamiento. Cardigans Group busca fortalecer alianzas estratégicas con marcas que compartan su filosofía de valor comunitario. Además, la plataforma proyecta su expansión hacia Latinoamérica mediante formatos innovadores, tales como encuentros íntimos y círculos de conversación diseñados para fomentar la colaboración colectiva.

La quinta edición de este encuentro está programada para el sábado 18 de octubre de 2026 en las instalaciones de Multiplaza Pacific Mall, reafirmando su rol como espacio de referencia para elevar la conversación sobre las oportunidades y el crecimiento de la mujer en Panamá y la región.

