CMC y Fundación IST Impulsan a Emprendedoras con enfoque en Soluciones Sostenibles

Liderazgo de Emprendedoras locales destaca en Jornada de CMC y Fundación IST

(15/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Con el propósito de fortalecer el emprendimiento comunitario y promover el desarrollo sostenible, Fundación IST y Concesionaria Madden Colón (CMC) realizaron un bootcamp que congregó a emprendedoras locales, autoridades, instituciones académicas y aliados estratégicos. La jornada estuvo dedicada a la formación, la inspiración y la articulación multisectorial, buscando impulsar la capacidad económica de las participantes.

Articulación multisectorial y agentes de cambio

El evento destacó por la participación de diversas entidades clave, incluyendo la Junta Comunal de Chilibre, la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME), ADEN University y La Plataforma Somos Impacto Positivo. Aliados estratégicos como Fundación Trenco, Chilibre Construye, Empresa Panameña de Alimentos (EPA), Terpel y el Programa Saneamiento de Panamá también se sumaron a la iniciativa.

Emprendedoras que están generando impacto real en sus comunidades estuvieron presentes, compartiendo sus experiencias. Entre ellas se encontraban Yanireth Acosta, fundadora de SON DESCAR-T; Paola Ortiz, CEO de Compostniendo el Planeta; Nefer Plantagenett, creadora de Wangari; y Juana González, de Nena’s & Moda Verde. El compromiso social, la creatividad y el liderazgo de estas mujeres reflejan el espíritu transformador que cimienta los resultados del bootcamp.

Liderazgo y compromiso con el desarrollo local

Marsha Díaz, directora de la plataforma Somos Impacto Positivo, enfatizó el valor de la colaboración, señalando que el encuentro es un claro ejemplo de lo que sucede cuando comunidades, empresas e instituciones se unen con un propósito común. “Las emprendedoras que hoy nos acompañan son agentes de cambio, y nuestro rol es seguir abriendo espacios para que sus ideas florezcan y generen impacto real”, afirmó.

Desde CMC, Humberto Arce reafirmó el compromiso de la empresa con el desarrollo territorial. “Creemos en el poder de trabajar juntos, y este encuentro nos brinda una visión compartida para generar oportunidades, activar redes y compartir experiencias que se transformen en herramientas prácticas para fortalecer el crecimiento local y ampliar la capacidad económica de las participantes”, sostuvo.

Viviana Hanoui, representante de Fundación IST, subrayó que la educación y el acompañamiento son fundamentales para la transformación de realidades, señalando que el encuentro permite sembrar no solo conocimiento, sino también esperanza. “Nos emociona ver cómo cada participante se convierte en protagonista de su propio desarrollo”, expresó.

Por su parte, el Honorable Representante de Chilibre, Josimar Camaño, destacó que apoyar el crecimiento de los ciudadanos es una responsabilidad asumida con convicción. Este tipo de iniciativas, indicó, permiten reconocer el talento existente en las comunidades e impulsan la promoción de espacios que potencien sus capacidades y generen nuevas oportunidades.

Formación y herramientas prácticas para el emprendimiento

El bootcamp ofreció un programa que incluyó talleres prácticos, mentorías, sesiones de networking y presentaciones de casos de éxito. Las emprendedoras participantes recibieron formación especializada en diversas áreas, como manejo y potencialización de residuos, estrategia familiar, sostenibilidad, finanzas básicas y liderazgo, todo bajo el acompañamiento de expertos y aliados del sector.

La jornada concluyó con un llamado a la acción para continuar construyendo puentes entre los diversos sectores, reconociendo que el desarrollo comunitario es una labor compartida y esencial para el futuro sostenible.

