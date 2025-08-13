Empresas privadas reciben orientación laboral en jornada de Mitradel

“Café con Mitradel” orienta a empresas privadas de Panamá Oeste sobre empleo inclusivo y equitativo

(13/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- Un total de 19 empresas del sector privado participaron en “Café con Mitradel”, un espacio de diálogo impulsado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), con el objetivo de fortalecer el vínculo institucional y promover el empleo digno en Panamá Oeste.

Durante la jornada, representantes del programa Mi Primer Empleo explicaron los beneficios de esta iniciativa dirigida a jóvenes entre 17 y 24 años, incluyendo incentivos fiscales para las empresas que faciliten su primera experiencia laboral. María Alejandra Batista, coordinadora nacional del programa, y Yovana de Ortega, enlace regional, destacaron el impacto positivo de esta estrategia en la empleabilidad juvenil.

Inclusión, equidad y buenas prácticas laborales

Katherine Arosemena, jefa del Departamento de Integración Socioeconómica de las Personas con Discapacidad, abordó la importancia de la inclusión laboral equitativa, mientras que Wilka Tejada, de la Dirección de Inspección, presentó el programa “Yo Sí Cumplo”, que reconoce a empresas por sus buenas prácticas laborales y cumplimiento de la normativa vigente.

Zunilda de Herrera, trabajadora social de la Dirección de Equidad de Género y Equiparación de Oportunidades, expuso sobre la igualdad de género en el ámbito laboral y promovió la creación de salas de lactancia en espacios laborales seguros.

Con estas acciones, Mitradel reafirma su compromiso de trabajar junto al sector productivo para fomentar oportunidades laborales inclusivas, equitativas y sostenibles, en beneficio del desarrollo económico y social del país.