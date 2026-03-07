Suiza debuta con pabellón país en Expocomer 2026 para fortalecer vínculos comerciales con Panamá

Innovación y sostenibilidad: el aporte de las empresas suizas en Expocomer 2026

• Nueve empresas e instituciones, lideradas por la Cámara de Comercio Suizo-Panameña , presentan innovaciones en el primer Pabellón Suiza durante Expocomer 2026 .

(7/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá.- Suiza participará por primera vez con un pabellón país en Expocomer, una de las ferias comerciales más importantes de la región, que se realizará del 10 al 12 de marzo en el Panama Convention Center, Amador.

El Pabellón Suiza reúne a nueve empresas e instituciones que representan distintos sectores estratégicos como innovación, tecnología, industria, educación y servicios, reflejando la diversidad y el dinamismo del ecosistema empresarial suizo con presencia en Panamá.

Esta participación es posible gracias a una alianza entre la Cámara de Comercio Suizo-Panameña (CCSP), la Embajada de Suiza en Panamá y Switzerland Global Enterprise, junto con las nueve empresas e instituciones participantes, con el objetivo de fortalecer los vínculos comerciales, promover oportunidades de inversión y destacar el aporte de las empresas suizas al desarrollo económico del país y de la región.

Empresas globales y sectores estratégicos

Entre las empresas participantes se encuentran compañías de alcance global como ABB y Nestlé, que contarán con stand propio dentro del Pabellón Suiza. La presencia empresarial se complementa con la participación de UBS, Education First (EF), Empresas Darién / Stihl, MSC, Mercantil, el Colegio Europeo de Panamá (C.E.P.) y Resansil, organizaciones que acompañan esta iniciativa con presencia de marca en el pabellón.

Claudio Villalobos, líder regional de ABB Motion en Panamá y el Caribe y miembro del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio Suizo-Panameña, destacó el papel de la tecnología y la eficiencia energética en la transformación de la industria.

«La sostenibilidad en la industria no es un discurso: se traduce en eficiencia, continuidad operativa y decisiones inteligentes de inversión. Desde ABB impulsamos soluciones que ayudan a nuestros clientes a reducir consumo energético y emisiones de CO2, mientras incrementan productividad y confiabilidad. ABB está comprometida con apoyar a empresas e instituciones en su camino de descarbonización, a través de la infraestructura eléctrica hasta la automatización y los motores de alta eficiencia, y Panamá es clave para escalar ese impacto hacia toda Centroamérica y el Caribe«, señaló Villalobos.

Fortalecimiento de la relación económica

Por su parte, Rodrigo Romera, gerente general de Nestlé Panamá, resaltó la importancia de espacios como Expocomer para fortalecer la relación económica entre Panamá y Suiza.

«La participación de Suiza en Expocomer refleja la fortaleza de los vínculos comerciales entre ambos países y el papel que Panamá desempeña como plataforma estratégica para el comercio y la inversión en la región. Para Nestlé, que cuenta con una presencia de larga trayectoria en el país, este tipo de iniciativas permite seguir fortaleciendo la colaboración con el sector empresarial y contribuir al desarrollo sostenible y a la generación de valor en las comunidades donde operamos», indicó Romera.

Durante los tres días de feria, el Pabellón Suiza permitirá a visitantes, empresarios y delegaciones internacionales conocer de primera mano soluciones, productos y servicios desarrollados por empresas suizas en áreas como tecnología, industria, sostenibilidad, educación y servicios especializados.

«Suiza cuenta con empresas líderes a nivel mundial en áreas clave como infraestructura, gestión de agua y tecnología. Desde la Cámara de Comercio Suizo-Panameña buscamos seguir fortaleciendo los vínculos empresariales entre ambos países y generar nuevas oportunidades para que compañías suizas puedan aportar su experiencia a proyectos estratégicos en Panamá, en un contexto de cooperación económica abierta y de confianza mutua», señaló Stefan Zosso, presidente de la Cámara de Comercio Suizo-Panameña.

Ubicación y horarios

El Pabellón Suiza estará ubicado en el stand 3076 del Panama Convention Center, Amador, donde los visitantes podrán interactuar con las empresas participantes y conocer sus propuestas en innovación, tecnología, educación, industria y servicios.

Expocomer 2026 se realizará del 10 al 12 de marzo, en horario de 9:00 a.m. a 7:00 p.m., en el Panama Convention Center, Amador, Ciudad de Panamá.

