Cierre total en salida del Corredor Norte hacia Madden por mantenimiento de ENA

ENA anuncia dos fines de semana de cierre total en el Corredor Norte por reposición de losas

• La Empresa Nacional de Autopistas (ENA) anunció el cierre total de la rampa de salida del Corredor Norte con dirección a Madden durante dos fines de semana de octubre debido a trabajos de reposición de losas.

(09/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Empresa Nacional de Autopistas (ENA) ha comunicado a los usuarios de la vía que se realizarán jornadas de mantenimiento esenciales para la reposición de losas en el Corredor Norte. Estos trabajos, que buscan garantizar la seguridad y calidad de la vía concesionada, implicarán un cierre total de la rampa (salida) del Corredor Norte con dirección hacia Madden.

Las labores de mantenimiento se llevarán a cabo durante dos fines de semana consecutivos, con un horario de ejecución de 24 horas:

• Primer Período: Desde el viernes 10 de octubre a las 9:00 p.m. hasta el lunes 13 de octubre a las 4:00 a.m.

• Segundo Período: Desde el viernes 17 de octubre a las 9:00 p.m. hasta el lunes 20 de octubre a las 4:00 a.m.

Cierre Total y Ruta Alterna

Durante estos periodos, se efectuará un cierre total de la rampa de salida con sentido hacia Madden, lo que significa que el carril no se mantendrá habilitado para la circulación de vehículos. La empresa recomienda encarecidamente a los conductores planificar sus recorridos con suficiente antelación y prestar especial atención a las señalizaciones de seguridad que serán colocadas en el área de trabajo.

Para los conductores que necesiten acceder al Tramo Madden, con destino a Brisas del Golf, la ruta alterna sugerida es la siguiente:

• Continuar por el Corredor Norte hasta la salida de Transístmica (dirección a Colón o Las Cumbres).

• Reingresar a la autopista por la entrada Colón (Puerto Balboa).

• Posteriormente, tomar la rampa de entrada hacia el Tramo Madden (Colón).

La ENA destacó que agradece la comprensión de los usuarios y les recuerda la importancia de tomar las precauciones necesarias y seguir las indicaciones viales mientras se desarrollan estas labores. La empresa reitera que estos trabajos son parte de su compromiso continuo para mantener en óptimas condiciones la red vial y ofrecer una experiencia de manejo segura y eficiente.