Encuesta: En Panamá, 6 de cada 10 trabajadores no están conformes con su empleo

Los datos se desprenden de la encuesta Balance 2022 y expectativas 2023 del portal de empleos Konzerta.com, donde además el 61% de los encuestados indicó querer cambiar de rumbo laboral para este año.

(26/Ene/2023 – web) Ciudad de Panamá, Panama.- Al preguntarles “¿Estás conforme con tu trabajo?” De cada uno de los países participantes del territorio panameño, el 66% indicó que no. Esto, según la encuesta Balance 2022 y expectativas 2023 del portal de empleos Konzerta.

“Sin dudas, la pandemia generó cambios irreversibles en el mundo laboral: hoy las personas quieren trabajar de lo que les gusta y las empresas han tenido que tomar decisiones fundamentales para poder responder a sus necesidades.”, afirmó, Jeff Morales, Gerente de Marketing de Konzerta.com.

Los encuestados respondieron otras preguntas sobre sus perspectivas 2022 y las expectativas para este año 2023.

¿Qué pasa con los salarios? El 55% de los panameños tampoco está conforme con su sueldo y en otros países ocurre lo mismo el 61% de los argentinos, el 58% de los ecuatorianos, el 58% de los peruanos, y el 65% de los chilenos. En promedio, el 59% de la región está inconforme con su remuneración.

¿Qué aumento salarial pedirían estas personas trabajadoras? El 38% solicitaría entre un 10% y un 15%, el 25% entre un 20% y un 40%, el 15% más de un 40%, el 11% entre un 15% y un 20%, y el 9% entre un 5% y un 10%.

En la región, el 25% optaría por un aumento de entre un 20% y 40%, un 24% de entre un 15% y un 20%, otro 24% de entre un 10% y un 15%, el 19% de más de un 40%, y el 8% de entre un 5% y un 10%.

En contraste, la percepción de las personas panameñas respecto a su año laboral es buena. Frente a la pregunta “¿alcanzaste los objetivos laborales que tenías determinados para el 2022?”, el 70% respondió “sí, estoy muy conforme”. Solo un 30% dijo no haberlos cumplido.

En otros países se dieron número similares El 72% de los argentinos respondieron que sí; y el 67% de los chilenos ,71% de los ecuatorianos, panameños y peruanos. El promedio de la región se ubica en el 71%.

¿Qué lograron en el 2022 en lo laboral? El 35% tuvo un aumento de sueldo, el 33% consiguió el trabajo que quería, el 25% otro logro u recibió un premio o bono, el 14% recibió un ascenso, y el 8% pudo trabajar menos horas.

Lo que se viene en el 2023: un 61% considera cambiar de rumbo laboral o lo está analizando

¿Están buscando un ascenso en 2023? Contestaron que quieren un ascenso el 75% en Panamá, 73% en Chile, el 69% en Argentina, el 81% en Perú, el 83% en Ecuador. El promedio regional es de un 78%.

Cuando se les pregunta “¿consideran cambiar el rumbo laboral?”, nuevamente los datos reflejan la inconformidad de las personas con su trabajo actual. El 61% dice estar analizando cambiar de rumbo y el 16% dice que sí porque no se encuentra cómodo o cómoda en su empleo. Solo el 22% no está pensando hacerlo.

En la región el 53% lo está analizando, el 29% lo considera y el 18% no. En los diferentes países la mayoría de las personas encuestadas dijo estar analizando cambiar de rumbo.

¿Cuáles son las expectativas laborales en 2023 para quienes tienen y quiénes no tienen empleo? En Panamá, el 63% espera conseguir un trabajo y dejar de estar desempleado o desempleada, el 15% es muy optimista, el 12% espera cambiar de trabajo, el 3% desea ser ascendido, el 2% no tiene expectativas, y el 1% no cree que pueda cambiar de trabajo y se quede en el que está.

Al igual que en Panamá, la expectativa más elegida en toda la región es conseguir un empleo. El 65% en Ecuador lo espera, el 51% en Argentina, el 57% en Chile y el 40% en Perú. El promedio regional es de un 57%.

En las ediciones anteriores de la encuesta también era la ambición más popular en el 2020 y 2021.

Dentro de los planes para el 2023, el 71% de las personas encuestadas panameña piensa hacer un curso o capacitarse.

La situación laboral: el 77% de las personas encuestadas no tiene trabajo

¿Cómo es la situación laboral de las personas encuestadas? El 77% no tiene trabajo y el 98% está buscando empleo. Del 22% que tiene empleo, el 88% trabaja en relación de dependencia y el 11% es independiente. Además, el 84% desarrolla sus tareas de forma presencial, el 9% de forma híbrida y el 5% de forma remota.

Balance 2022 y expectativas 2023 es una encuesta en la que participaron 8204 personas trabajadoras de la región: 1215 de Panamá, 1684 de Argentina, 1270 de Chile, 2532 de Ecuador y 1503 de Perú. Cuenta con dos ediciones anteriores realizadas en los años 2021 y 2020. La encuesta explora la percepción del año laboral que pasó y lo que se espera del que recién comienza.

Vía PR5