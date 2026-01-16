ENSA habilita recargas de energía prepago 24/7 a través de la App de Banco General

Clientes de ENSA ya pueden comprar pines de energía prepago desde Banco General

• Con más de 110 mil usuarios bajo la modalidad prepago, la empresa busca optimizar la experiencia del cliente y el control del consumo eléctrico en Panamá.

(15/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La empresa ENSA anunció la habilitación del servicio de pago para energía prepago con recargas disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, a través de la aplicación móvil de Banco General. Esta iniciativa forma parte de su estrategia de transformación digital y mejora continua, orientada a ofrecer mayor comodidad y control sobre el consumo eléctrico a sus usuarios.

Procedimiento para recargas digitales

Para utilizar este beneficio, los clientes deben acceder a la plataforma bancaria y seguir un proceso simplificado. Tras ingresar a la aplicación, el usuario debe seleccionar la sección de «Transaccionar», dirigirse a «Recargas» y elegir la opción de «Electricidad», donde encontrará el apartado de ENSA Prepago.

El sistema solicita el Número de Asiento de Cliente (NAC) y la validación de una pregunta de seguridad. Los montos disponibles para la transacción varían desde un mínimo de B/. 3.00 hasta un máximo de B/. 100.00. Una vez confirmada la operación, el pin de recarga se genera de forma inmediata para su uso. El sistema permite además guardar el NAC en favoritos para agilizar futuros pagos.

Impacto en la gestión del consumo

Arie Cartagena, Vicepresidente de Finanzas en ENSA, manifestó que este avance permite a miles de panameños acceder a electricidad de manera rápida y segura desde cualquier ubicación. Según el ejecutivo, la herramienta potencia la posición del usuario al brindarle un mayor control sobre su presupuesto y el acceso a un servicio confiable, alineado con las necesidades digitales actuales.

Durante el año 2025, la compañía alcanzó hitos significativos en innovación y sostenibilidad, superando los 110 mil clientes en la modalidad de prepago. Este modelo ha demostrado ser una herramienta efectiva para garantizar el acceso legal y seguro al suministro eléctrico, reduciendo las conexiones irregulares y mejorando la seguridad en diversas comunidades.

Resultados y proyección social

En el transcurso del año anterior se emitieron aproximadamente 6 millones de pines prepago, beneficiando a familias en sectores como Altos de los Lagos, Las Garzas y Pacora. La empresa destaca que el sistema no solo asegura energía asequible para comunidades de bajos recursos, sino que también fomenta hábitos de consumo responsables y sostenibles.

Con la integración de este servicio en la App de Banco General, la distribuidora refuerza su modelo de cercanía con el cliente, combinando la eficiencia operativa con soluciones tecnológicas que facilitan la vida cotidiana de la población panameña.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: