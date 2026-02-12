La AAUD asume recaudación de tasa de aseo a través de la facturación de ENSA

ENSA informa cambios en la recaudación del servicio de aseo en San Miguelito

• La distribuidora eléctrica ENSA detalló cómo se reflejarán los cargos de aseo en las facturas de los próximos meses para garantizar una transición transparente en el distrito.

(12/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La empresa distribuidora de energía ENSA comunicó a sus clientes residentes en el distrito de San Miguelito que, desde la facturación correspondiente a febrero de 2026, la recaudación del servicio de aseo queda bajo la responsabilidad directa de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario de Panamá (AAUD). Bajo este esquema, la compañía eléctrica actúa únicamente como agente recaudador, manteniendo la independencia entre los cobros de energía y los de aseo.

Detalles de la facturación en la etapa de transición

La compañía ENSA explicó que los usuarios verán reflejados cambios específicos en sus estados de cuenta durante los meses de febrero y marzo. En la factura del mes en curso, se incluirán dos conceptos diferenciados: el cobro relativo al periodo del 19 al 31 de enero y el cargo correspondiente a la mensualidad de febrero.

A partir de marzo, el documento presentará únicamente el cobro mensual del servicio de aseo vigente, junto con cualquier saldo pendiente que el cliente mantenga con la AAUD, en caso de que aplique. La empresa enfatizó que los valores de un servicio no inciden en la facturación del otro, permitiendo una gestión de cobro ordenada y transparente para el consumidor.

Canales de pago y atención al ciudadano

Para comodidad de los residentes de San Miguelito, el pago de la tasa de aseo podrá efectuarse a través de los centros de pago y canales digitales autorizados que habitualmente utiliza ENSA. Sin embargo, la distribuidora aclaró que cualquier consulta, reclamo o inconformidad relacionada con la tasa de aseo debe ser gestionada directamente con la AAUD.

La Autoridad de Aseo ha dispuesto para este fin los teléfonos 524-1614 y 524-1615, así como las líneas de WhatsApp 6535-1987 y 6535-1761. También se encuentra habilitado el correo electrónico infosanmiguelito@aaud.gob.pa. Con este aviso, la empresa reafirma su compromiso de brindar información oportuna que facilite la adaptación de sus clientes a los nuevos esquemas de recaudación de servicios públicos.

