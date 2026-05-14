Culminación del Anillo Hidráulico Norte garantiza agua potable permanente en Panamá Norte

La entrada en operación de los últimos componentes del sistema asegura el acceso ininterrumpido a la red de agua potable para miles de familias en diversas comunidades.
Presidente Mulino entrega el Anillo Hidráulico Norte para beneficiar a 200 mil personas
• Con la entrega de obras en Guarumal, Mocambo Arriba y Villa Cárdenas, el Gobierno Nacional finaliza un proyecto estratégico de infraestructura hídrica y distribución.
(14/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Las familias en Panamá Norte han logrado el acceso total e ininterrumpido a la red de agua potable tras la entrada en operación del Anillo Hidráulico Norte, cuyos componentes finales fueron entregados este jueves por el presidente de la República, José Raúl Mulino. Esta obra garantiza el almacenamiento, conducción y distribución del recurso hídrico, beneficiando directamente a una población de 200 mil habitantes que enfrentaron limitaciones en el servicio durante décadas.
El proyecto se completó mediante el esfuerzo conjunto del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) y el Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible (Conades). Con la integración de las actuaciones en Guarumal, Mocambo Arriba y Villa Cárdenas, el sistema alcanza un total de 12 etapas operativas. Durante el acto, el mandatario acompañó a los residentes de Guarumal para develar la placa de un nuevo tanque de almacenamiento que honra la memoria de Emilia Sáez, activista que lideró la lucha comunitaria por el acceso al agua.
Detalles técnicos de las actuaciones entregadas
La culminación del proyecto incluyó intervenciones específicas en tres sectores estratégicos para asegurar la eficiencia del suministro:
Actuación de Guarumal
En esta zona se instaló el 100% de la red de distribución con 5.1 kilómetros de tubería y una línea de impulsión de 700 metros desde la estación de bombeo de Caimitillo. Esta última estación fue rehabilitada integralmente con equipos electromecánicos y sistemas de control de tecnología avanzada. Asimismo, se reemplazaron tanques antiguos por dos nuevas unidades de 30 mil galones cada una, beneficiando a unas 5,100 personas.
Actuación de Mocambo Arriba
Se finalizó la instalación de 3.8 kilómetros de red de distribución y un tanque de acero vitrificado con capacidad de 115,000 galones. Esta infraestructura conecta directamente con Cerro Peñón mediante una tubería de impulsión de 1.3 kilómetros, vinculada a la estación de bombeo de La Cabima. Esta fase beneficia a más de 1,400 residentes.
Actuación de Villa Cárdenas
Las obras contemplaron 5.4 kilómetros de tubería para la red de distribución y un tanque de acero vitrificado de 115,000 galones. Se construyó una estación de bombeo exclusiva para la comunidad con alimentación eléctrica trifásica dedicada, conectada desde Kuna Nega con un cruce aéreo sobre el Corredor Norte, impactando positivamente a más de 1,400 personas.
Compromiso con la gestión hídrica eficiente
El presidente Mulino destacó que el país debe avanzar hacia un sistema que acumule y distribuya eficientemente el agua potable. Por su parte, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, coordinador del Plan Nacional de Optimización del Agua Potable, señaló que estas obras responden a una planificación técnica orientada a un sistema más equitativo.
En el evento participaron el alcalde capitalino, Mayer Mizrachi; el director del IDAAN, Antonio Tercero González; y el secretario ejecutivo delegado de Conades, Pedro Guerra. Las autoridades coincidieron en que estas infraestructuras modernas están diseñadas para atender el crecimiento poblacional actual y futuro de Panamá Norte.
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