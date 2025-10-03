Más de 700 beneficiarios reciben llaves de nuevos hogares en proyecto Ciudad de Esperanza

Miviot entrega 179 apartamentos de la séptima fase de Ciudad de Esperanza en Arraiján

• El Miviot formalizó la adjudicación de las últimas cinco torres en Ciudad de Esperanza, un megaproyecto valorado en B/.156.4 millones que provee soluciones habitacionales de interés social.

(03/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Arraiján, Panamá.- El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) formalizó la entrega de 179 apartamentos correspondientes a la séptima fase del proyecto habitacional Ciudad de Esperanza, ubicado en el corregimiento de Vacamonte, distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste. Con esta adjudicación, más de 700 personas, incluyendo adultos, adultos mayores y niños, fueron beneficiadas con un nuevo hogar.

El ministro del Miviot, Jaime A. Jované C., presidió el acto y manifestó que la culminación de esta fase representa “un día especial, de esperanza y de sueños cumplidos” para las familias. El titular de Vivienda subrayó el compromiso de la entidad para que cada familia obtenga un hogar propio donde puedan establecerse en un ambiente sano, seguro y con sentido de comunidad.

Detalles del Subsidio y las Unidades Habitacionales

Jované C. instó a los beneficiarios a preservar sus nuevas viviendas, destacando el importante subsidio otorgado por el Gobierno Nacional. El costo de mercado de estas unidades ronda los B/.100,000.00, pero los adjudicatarios las recibieron por un valor de entre B/.15,000.00 y B/.19,000.00, con facilidades de pago a través del Banco Hipotecario Nacional (BHN).

La entrega de esta etapa comprendió las últimas cinco torres de un total de nueve que conforman la séptima fase. Los apartamentos de las cinco torres entregadas disponen de dos y tres recámaras, e incluyen unidades adaptadas para personas con discapacidad o movilidad reducida.

En el acto de entrega también participaron el viceministro de Vivienda, Fernando Méndez, la viceministra de la Presidencia, Virna Luque, la Gobernadora de Panamá Oeste, Marylin Vallarino y el Gerente General del Banco Hipotecario Nacional, Alberto Ortega.

Avance Total y Componente Comunitario del Proyecto

Actualmente, esta obra residencial de gran envergadura registra un 99% de avance general. El proyecto Ciudad de Esperanza fue construido con una inversión total de B/.156.4 millones y se compone de 64 torres que albergan 2,130 apartamentos, proyectado para beneficiar aproximadamente a más de 10,600 panameños.

El complejo urbanístico no solo ofrece soluciones de vivienda, sino que también está diseñado como un núcleo comunitario autosuficiente. Dispone de:

• Infraestructura Institucional: Edificios para una subestación de policía, oficinas del Miviot, el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh), el Banco Hipotecario Nacional (BHN), el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), la Secretaria Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y locales comerciales.

• Áreas Recreativas y Deportivas: Seis canchas de fútbol, seis de baloncesto, áreas recreativas, cuatro parques vecinales y cuatro parques infantiles para la sana diversión de los residentes.

• Servicios Básicos: Dos tanques de reserva de agua de 200 mil galones cada uno y una planta de tratamiento de funcionamiento aeróbico, la primera de su tipo aprobada para un proyecto de interés social en el país.

Una de las beneficiarias, la señora Marisela de Jaén, recibió las llaves de su nuevo apartamento y expresó su agradecimiento por la oportunidad de obtener una vivienda digna para vivir con sus hijos.