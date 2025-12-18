Mingob y Despacho de la Primera Dama realizan entrega de juguetes en comunidades indígenas

Ministra Dinoska Montalvo y Maricel de Mulino coordinan entrega de juguetes para niños de Piriatí

El Gobierno Nacional, con el apoyo de estamentos de seguridad, llevó alegría a las comunidades de Alto Bayano mediante la donación de juguetes artesanales.

(18/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Piriatí Emberá, Panamá.- La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, y la Primera Dama de la República, Maricel Cohen de Mulino, encabezaron la entrega de juguetes denominada “La entrega más linda” en la comunidad de Piriatí Emberá. Esta iniciativa benefició a niños y niñas de las comunidades de Piriatí, Ipetí y Akua Yala, quienes recibieron obsequios confeccionados artesanalmente por personas privadas de libertad de diversos centros penitenciarios del país.

Durante la actividad, la ministra Montalvo calificó la jornada como un compromiso cumplido con la población de Alto Bayano, resaltando la importancia de mantener un gobierno presente y al servicio de la ciudadanía. La titular de Gobierno afirmó que la visita de la Primera Dama, en representación del presidente José Raúl Mulino, busca estrechar vínculos institucionales y demostrar que el trabajo conjunto entre la comunidad y las autoridades genera oportunidades de desarrollo y bienestar para todos los sectores.

Compromiso social y festividades familiares

Por su parte, la Primera Dama, Maricel Cohen de Mulino, expresó su gratitud por la acogida de la comunidad y enfatizó que para la administración del presidente Mulino es una prioridad atender estas áreas. Al desear felices fiestas y una Navidad en familia, la Primera Dama subrayó el valor simbólico de los juguetes entregados, al ser el resultado del trabajo de resocialización en las cárceles panameñas.

Rosalina Garabato, cacica suplente de Tierras de Alto Bayano, manifestó su satisfacción por la presencia de las autoridades, señalando que Dinoska Montalvo es la primera ministra en visitar oficialmente su comunidad en dos ocasiones. Garabato extendió un agradecimiento especial a las personas privadas de libertad por su gesto solidario hacia la niñez indígena, a pesar de su condición actual.

Cultura y participación comunitaria

El evento contó con la colaboración del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc). La jornada incluyó una invocación religiosa y presentaciones culturales, entre las que destacó la danza del guacamayo interpretada por niños y adolescentes locales. La actividad concluyó con la distribución de brindis y golosinas para todos los padres de familia y menores asistentes, quienes agradecieron el gesto de las autoridades nacionales.

