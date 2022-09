Enviada Especial de EE.UU. para promover los derechos humanos de las personas LGBTIQ+, visita Panamá

(16/Sep/2022 – web) Panamá.- Jessica Stern, Enviada Especial de Estados Unidos para promover los derechos humanos de las personas LGBTIQ+, llega a Panamá dando seguimiento a un largo trabajo diplomático de colaboración en temáticas que buscan reconocer los derechos y dignidad de personas LGBTIQ+ en el mundo. La Enviada Especial, que tiene rango de Embajadora en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, tiene como misión promover dentro y fuera de los Estados Unidos, la protección de personas LGBTIQ+. Para los Estados Unidos este es un rol fundamental para garantizar que la diplomacia estadounidense y su gran asistencia internacional en diversos temas, promuevan y protejan los derechos humanos de personas LGBTIQ+ en el mundo.

Al ser estos compromisos parte del fortalecimiento del Estado de Derecho, la Democracia y los derechos humanos, muchos otros Estados como Argentina, Canadá, Costa Rica, Colombia, México, Países Bajos, Francia, el Reino Unido, entre muchos otros, incluyen dentro de su diplomacia y política internacional el respeto y protección de personas LGBTIQ+.

La Enviada Especial, quien visita además de Panamá a Argentina y Perú, ha realizado una profunda consulta con la sociedad civil de nuestros países. Fundación Iguales tuvo la oportunidad de reunirnos con la Enviada Stern, donde conversaron los diferentes temas prioridad para esta organización, como son, la no discriminación por razón de orientación sexual, identidad y expresión de género, el matrimonio civil para parejas del mismo sexo, el derecho a la identidad de personas trans y demás cambios necesarios para la protección de todos los grupos humanos en condición de vulnerabilidad y el fortalecimiento de la democracia en Panamá.

“Conversar con la Enviada Especial representa un gran honor para nuestro activismo, al ser ella una oficial de alto rango en la administración Biden. Experimentar su comprometida disposición de escucharnos, el profundo compromiso para con los derechos humanos, así como el ejercicio diplomático del diálogo para lograr mejores condiciones para personas diversas, es una gran inspiración. Un recordatorio del deber ser de los gobiernos y su capacidad de impacto positivo a través de las correctas políticas públicas”, comentó Iván Chanis Barahona, presidente de la organización luego de la entrevista.

Dentro de los diferentes proyectos compartidos con la Enviada Especial, conversaron además sobre el gran éxito de la campaña»Sí Acepto», sobre el matrimonio civil de parejas del mismo sexo. En mediciones realizadas en 2020 previo a la campaña, 4 de cada 10 panameños estaban de acuerdo con la legalización del matrimonio entre parejas del mismo sexo. Para el 2021, luego de un año de campaña, este número subió a 5, lo que se traduce a unas 295,858 personas apoyando el respeto a la diversidad. Y no solo hay más personas a favor, también hay menos personas en contra, pues el estudio mostró una reducción del 11% en este segundo grupo. Lo que, a pesar de los recientes retrocesos por parte del Gobierno, la sociedad en Panamá continúa transformándose a una más equitativa y respetuosa de la igualdad.

«Los compromisos internacionales en materia de derechos humanos de los que Panamá está obligada a reconocer, asegurar y proteger, inequívocamente incluyen los derechos de personas LGBTIQ+ a su pleno desarrollo personal, social y familiar. Por ende, al Panamá no proteger a este grupo humano de la discriminación, está incumpliendo sus compromisos tanto dentro como fuera de nuestro país. El no reconocimiento del matrimonio civil entre parejas del mismo sexo profundiza una histórica desigualdad que directamente afecta a muchas familias que solo piden respeto a su proyecto de vida. Y esta realidad es aún más grave cuando Panamá, no solo no ha avanzado en el reconocimiento a estas familias diversas, sino que además recientemente aprobó una Ley, a todas luces inconstitucional, que prohíbe que parejas del mismo sexo puedan adoptar. La Asamblea Nacional, así como el Presidente de la República al solo vetar parcialmente la mencionada Ley, desconocen el claro mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que explícitamente prohibió a los Estados de las Américas legislar en contravención con lo establecido en la Opinión Consultiva OC/24 de 2017, donde reiteró a los Estados el deber de reconocer el matrimonio civil de parejas del mismo sexo y el derecho a la identidad de personas trans», señaló Fundación Iguales.

En este contexto, la fundación confía que esta visita sea un puente directo de diálogo entre el Gobierno y la sociedad civil, para que se responda a las necesidades de una población que es invisibilizada por el Estado con lo que se profundiza su vulnerabilidad.

