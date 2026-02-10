Alianza entre Ericsson y Ministerio de Comercio impulsará la digitalización de Panamá

Ericsson reafirma compromiso con la digitalización de Panamá en encuentro de alto nivel

• Ericsson y el Gobierno Nacional de Panamá exploran el fortalecimiento de alianzas público-privadas para acelerar la infraestructura digital y el clima de negocios.

(10/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La compañía tecnológica Ericsson ha ratificado su compromiso con la digitalización de Panamá, posicionando al país como un eje estratégico para sus operaciones regionales. Esta reafirmación se produjo durante una reunión formal entre Sean Cryan, presidente de Ericsson para América Latina Norte, y el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, donde se discutieron las perspectivas del clima de inversión y el desarrollo tecnológico nacional.

En el encuentro participaron, por parte de Ericsson, Sobaan Kazi, vicepresidente y director de Tecnología (CTO) para América Latina Norte y el Caribe; Elizabeth Peña Jáuregui, jefa de Asuntos Regulatorios y Relaciones con Gobierno e Industria; y Luisa Ramos, gerente país de Ericsson Panamá.

Alianzas para el crecimiento tecnológico

Durante el acercamiento, el ministro Moltó destacó la voluntad del Gobierno Nacional de incentivar un entorno propicio para la inversión extranjera, especialmente en el sector de las tecnologías de la información. El titular del Ministerio de Comercio e Industrias enfatizó que el fortalecimiento de las alianzas público-privadas es una prioridad para impulsar el crecimiento económico y la modernización de la nación a través de la infraestructura digital.

Trayectoria y presencia de Ericsson en el país

Con una historia de casi 150 años a nivel global, Ericsson se consolida como un líder en soluciones de conectividad y redes móviles, proveyendo hardware y servicios avanzados a operadores de telecomunicaciones. La multinacional sueca, con presencia en más de 180 países, mantiene operaciones activas desde sus oficinas en la Ciudad de Panamá. Desde esta sede, la empresa interactúa con socios locales y clientes, aportando de manera directa a la evolución del ecosistema digital y la conectividad en diversos sectores productivos del país.