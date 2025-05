Ericsson presenta INNOVATION DAY 2025 en Panamá: El futuro de la conectividad

Panamá se prepara para INNOVATION DAY 2025: Una mirada al futuro digital

La llegada del 5G promete una revolución tecnológica en Panamá, que será el epicentro de INNOVATION DAY 2025, organizado por Ericsson con expertos de la industria.

(13/May/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- Panamá está en el epicentro de una revolución tecnológica con el próximo despliegue de 5G, consolidándose como un hub digital clave en las Américas. En este contexto, Ericsson anuncia la llegada de INNOVATION DAY 2025, un evento de alto nivel que explorará el futuro de la conectividad y su impacto en la economía, sociedad e innovación.

El impacto económico del 5G

Un estudio realizado por Ericsson y Analysys Mason, titulado «Future Value of Mobile in Emerging Markets», revela que los países emergentes podrían beneficiarse de un incremento del PIB entre 0.3% y 0.46% hasta 2035 gracias al despliegue del 5G. La digitalización traerá beneficios no solo económicos, sino también medioambientales y sociales, destacando la importancia de avanzar hacia un ecosistema digital sólido.

Un evento de alto nivel

INNOVATION DAY 2025 reunirá a líderes de la industria, reguladores y expertos en telecomunicaciones para discutir las tendencias tecnológicas que definirán el futuro de la conectividad en Panamá y la región. Entre los temas clave destacan:

• El impacto del 5G en la transformación digital y su potencial en sectores estratégicos.

• La inteligencia artificial como herramienta para mejorar la interconectividad y eficiencia.

• Estrategias público-privadas para garantizar una adopción exitosa de la digitalización en Panamá.

Ericsson también presentará las tendencias más recientes del Mobile World Congress, ofreciendo una visión de las innovaciones tecnológicas que están redefiniendo la conectividad a nivel global.

Reflexiones y paneles de expertos

Durante el evento, se abordarán temas como:

• Más allá del 5G: cómo la inteligencia artificial redefine la conectividad.

• Panamá 5G: estrategias y diálogo público-privado para una transformación digital exitosa.

• Panamá conecta: el marco de desarrollo para el ecosistema digital en la región.

A través de keynotes y paneles de discusión, líderes de operadores de telecomunicaciones, organismos multilaterales y representantes del ecosistema digital debatirán sobre la importancia de la conectividad, la reducción de la brecha digital y el impacto de la digitalización en industrias, países y consumidores.

Panamá como líder en transformación digital

«INNOVATION DAY es más que un evento; es una plataforma de innovación que permite visualizar el futuro de la conectividad y el impacto de la digitalización en Panamá», destacó Ericsson.

En un momento en que la digitalización es clave para la competitividad global, Panamá tiene la oportunidad de convertirse en un referente tecnológico en la región, impulsando el desarrollo digital con la llegada del 5G.