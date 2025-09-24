Eslovenia se acercará al tratado de neutralidad del Canal de Panamá

Durante un encuentro bilateral en la ONU, el presidente José Raúl Mulino y su homóloga eslovena, Natasa Pirc, acordaron explorar la adhesión de Eslovenia al tratado de neutralidad del Canal de Panamá.

Mulino y Pirc refuerzan lazos y abordan la neutralidad del Canal de Panamá

• El presidente Mulino invitó a Eslovenia a unirse a la lista de países firmantes del tratado del Canal de Panamá para garantizar la seguridad de la ruta, obteniendo una respuesta favorable de la presidenta Pirc.

(24/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En una reunión bilateral celebrada en el marco de la Asamblea General de la ONU, el presidente de la República, José Raúl Mulino, y la presidenta de Eslovenia, Natasa Pirc, acordaron fortalecer las relaciones entre ambos países, identificando como puntos de interés la conservación del medio ambiente y el sector logístico. Durante el encuentro, el presidente Mulino instó a su homóloga a adherirse al tratado de neutralidad del Canal de Panamá, con el fin de asegurar esta vital ruta interoceánica que facilita el comercio internacional de forma abierta y neutral.

Cooperación diplomática y compromisos mutuos

Según lo acordado, ambos países iniciarán los acercamientos a través de sus enlaces diplomáticos para que Eslovenia se convierta en firmante del tratado del Canal de Panamá. Mulino y Pirc también destacaron sus puntos de convergencia en el Consejo de Seguridad de la ONU, especialmente en la búsqueda de soluciones a los conflictos en Ucrania y Gaza.

El presidente Mulino también resaltó los avances de Panamá en el combate contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), un tema de interés común.

Invitaciones para fortalecer lazos económicos

Con el objetivo de seguir fortaleciendo las relaciones comerciales, el presidente Mulino invitó a Pirc a asistir al II Foro Económico de América Latina, que se llevará a cabo en la Ciudad de Panamá en enero de 2026. La invitación se extendió a las empresas eslovenas para que participen en EXPOCOMER, que se realizará del 10 al 12 de marzo de 2026, lo que abriría nuevas oportunidades de negocio y cooperación entre ambas naciones.

