Espacio del Emprendedor: nueva apuesta de Mitradel y Ampyme para impulsar la economía local

Bocas del Toro recibe el Espacio del Emprendedor, una iniciativa para transformar ideas en empleo

El Espacio del Emprendedor brindará capacitación, financiamiento y tecnología a los bocatoreños para fortalecer sus negocios.

Con esta iniciativa, Mitradel y Ampyme buscan convertir a Bocas del Toro en un referente de emprendimiento y generación de empleo.

(28/Ago/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Bocas del Toro, Panamá.- En un esfuerzo conjunto por dinamizar la economía local y fortalecer el emprendimiento en la región, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) y la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) firmaron un Convenio de Cooperación Interinstitucional para la creación del Espacio del Emprendedor en Bocas del Toro.

La iniciativa, respaldada por el gobierno del presidente José Raúl Mulino Quintero, busca transformar las ideas de negocio en proyectos sostenibles mediante capacitación, financiamiento, tecnología y acompañamiento estratégico. El objetivo: generar nuevas plazas de empleo, fomentar el autoempleo y consolidar el tejido productivo local.

El acto contó con la participación de la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz de Cedeño; el director general de Ampyme, Raúl Fernández; la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo; y la gobernadora de Bocas del Toro, Marcela Madrid, quienes fungieron como testigos de honor.

“Que Bocas del Toro ya no sea una provincia olvidada y que llegue el progreso con actividades económicas diversas que generen empleos, instruyó el presidente José Raúl Mulino, y aquí estamos para cumplirlo”, expresó la ministra Muñoz de Cedeño.

El Espacio del Emprendedor brindará a los bocatoreños acceso a herramientas clave para el desarrollo de sus negocios, incluyendo formación técnica, asesoría personalizada, vinculación comercial y apoyo para la formalización laboral. El convenio también contempla el fortalecimiento de las MIPYMES como motores de inclusión y desarrollo económico.

Con esta acción, Mitradel reafirma su compromiso con la promoción de políticas públicas que garanticen empleo digno, autoempleo sostenible y oportunidades reales para todos los ciudadanos de Bocas del Toro.