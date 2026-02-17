CEAPI analiza el papel de España en la expansión internacional de las empresas latinoamericanas

España se consolida como el principal trampolín global para las empresas latinoamericanas

• Panamá se posiciona como un actor clave en la geoeconomía regional, sumando más de 2.000 matrices que operan miles de filiales bajo un modelo de alta internacionalización.

(17/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) presentó en Madrid el informe titulado ‘España, el trampolín de las empresas latinoamericanas en el mundo’. El documento, elaborado junto al Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI), posiciona a España como el primer país de Europa y el segundo a nivel global, superado solo por Estados Unidos, en actuar como plataforma para que las compañías de la región alcancen mercados en naciones como Qatar, Arabia Saudí, Japón y Corea del Sur.

Panamá como hub estratégico de inversión

En el análisis, Panamá sobresale por su papel singular como plataforma corporativa y financiera regional. Con 2.113 matrices que controlan 5.600 filiales en el exterior, el país presenta una media de 2,65 filiales por matriz, cifra que supera significativamente el promedio regional de 1,65. Además, Panamá es el segundo país de origen con mayor número de «empresas trampolín» en España, con un total de 46, ubicándose solo por detrás de México.

El informe detalla que Panamá es el tercer destino de la inversión latinoamericana en la zona, alcanzando los 16.455 millones de dólares en 2023. Su condición de hub logístico ha permitido el desarrollo de estructuras empresariales complejas y una presencia destacada en el mercado español como punto de apoyo para la expansión global.

El concepto de empresas trampolín y multiberoamericanas

Núria Vilanova, presidenta de CEAPI, afirmó en tercera persona que este estudio reivindica la geoeconomía como una herramienta para comprender las relaciones entre Estados y subraya el papel de las empresas españolas como actores de cohesión y estabilidad. Por su parte, la catedrática Isabel Álvarez, líder del equipo investigador, destacó que el peso de la economía española confirma la relevancia del espacio empresarial para las compañías multiberoamericanas.

Se definen como «empresas trampolín» a aquellas filiales que no solo reciben inversiones, sino que canalizan e impulsan capitales hacia terceros mercados. En este ámbito, España alberga 312 de estas estructuras, facilitando que 112 compañías latinoamericanas extiendan su actividad mediante 1.636 filiales en el exterior, principalmente en Europa y Latinoamérica.

Fortalecimiento de los flujos de inversión

El estudio utiliza datos de la UNCTAD para mostrar que el valor de la Inversión Extranjera Directa (IED) en Iberoamérica se ha multiplicado por ocho en el presente siglo. Los sectores más activos en estos procesos de internacionalización son el financiero (22,4%), la minería (12,8%) y la energía (10,7%).

España se consolida como la plataforma principal para que las empresas latinoamericanas accedan a regiones como África, Oriente Medio y Asia-Pacífico. Según las conclusiones del informe, esta posición permite reducir costes, facilitar la transferencia de conocimiento y minimizar barreras culturales en los procesos de expansión internacional, consolidando al IBEX 35 como un termómetro financiero para la región.

