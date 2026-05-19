Productos avícolas y cárnicos mantienen estabilidad en precios del pollo y carnes según reportes de Acodeco

Las verificaciones de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia revelan variaciones leves y un comportamiento ordenado en los costos de los principales cortes de consumo en el país.
Acodeco constata estabilidad en precios del pollo y carnes en los comercios nacionales durante 2026
• Un informe detallado del primer cuatrimestre del año demuestra que la mayoría de los productos avícolas, de res y de cerdo no experimentaron incrementos drásticos en el mercado nacional.
(19/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Los monitoreos de precios realizados por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) reflejan que los productos avícolas mantuvieron una notable estabilidad en precios del pollo y carnes durante los primeros cuatro meses de 2026, con leves variaciones en varios de los cortes de mayor consumo por parte de la población.
Entre enero y abril de 2026, la pechuga de pollo disminuyó de B/.3.16 a B/.3.02 por kilogramo, lo que representó una variación porcentual de -4.33%, mientras que los muslos pasaron de B/.2.98 a B/.2.84, registrando una disminución de -4.79%. Por su parte, el encuentro se mantuvo estable entre B/.2.64 y B/.2.76, y el muslo encuentro registró precios entre B/.2.62 y B/.2.69 por kilogramo en el transcurso del primer cuatrimestre del año.
Comportamiento de otros cortes avícolas
Las alas continuaron como uno de los productos con mayor precio promedio dentro de la categoría avícola, manteniéndose entre B/.4.33 y B/.4.42 por kilogramo. Asimismo, el pollo picado osciló entre B/.2.33 y B/.2.51 por kilogramo, lo que demuestra que el precio del pollo se ha mantenido por debajo del costo que tenía establecido previamente en el control de precio, el cual era de B/.2.60 por kilogramo. Uno de los productos con mayores variaciones fue el pescuezo con piel, cuyo precio fluctuó entre B/.1.09 y B/.1.95 por kilogramo durante el periodo monitoreado por la institución.
Tendencias en el mercado de carne de res y cerdo
En cuanto a la carne de res, cortes como la punta de palomilla registraron variaciones moderadas, pasando de B/.8.53 por kilogramo en enero a B/.9.05 en abril. Otros productos como el rincón, costillón, carne molida especial y ropa vieja mantuvieron precios relativamente estables en el período analizado.
Para la carne de cerdo, la chuleta se mantuvo en un rango de B/.5.62 y B/.5.73 por kilogramo entre enero y abril. Por otro lado, el pernil sin piel registró el mayor incremento en esta categoría al alcanzar un precio por kilogramo de B/.8.09 en abril, lo que significó un aumento de B/.0.50 al compararlo con el precio promedio registrado en enero.
En términos generales, los monitoreos realizados por la entidad fiscalizadora muestran que la mayoría de los productos cárnicos mantuvieron un comportamiento equilibrado en el mercado local durante los primeros meses de 2026, sin registrarse aumentos drásticos en los principales cortes de consumo nacional.
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