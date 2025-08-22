Estacionamientos de uso público deben informar precios con claridad, advierte Acodeco

Reglas claras para estacionamientos de uso público: letreros visibles y precios sin redondeo

La entidad advierte que el redondeo al alza está prohibido y exige sincronización de relojes y letreros visibles en todos los accesos.

Los consumidores pueden reportar irregularidades en estacionamientos de uso público mediante el asistente virtual Sindi y redes sociales oficiales.

(22/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) reiteró a los agentes económicos que ofrecen servicios de estacionamientos de uso público la obligación de cumplir con los requisitos legales en materia de información de precios, aunque las tarifas no estén reguladas.

Entre las disposiciones que deben observarse, se destaca la instalación de un letrero informativo visible, con dimensiones mínimas de 4×8 pies y letras de 20 centímetros en material reflectivo. Este debe ubicarse en un lugar accesible y replicarse en todas las entradas del local, en caso de existir varias.

Los precios y condiciones del servicio deben comunicarse de forma clara. Está expresamente prohibido el redondeo al alza en el cobro. Si se factura el 100% del tiempo utilizado, el letrero debe incluir la frase: “Este local no le ofrece servicio de estacionamiento gratuito a sus clientes”.

Asimismo, los relojes de entrada y salida deben estar sincronizados en todos los dispositivos, y el usuario debe tener acceso a la hora registrada y al monto exacto cobrado, que debe corresponder al tiempo real de uso. En los casos donde el servicio se ofrece por tiempo variable, el precio debe calcularse por minuto, sin fracciones ni redondeos.

Durante inspecciones recientes, Acodeco ha detectado incumplimientos en varios de estos parámetros, por lo que exhorta a los responsables de estos establecimientos a corregir las deficiencias para evitar sanciones.

Estas exigencias están respaldadas por el artículo 56 de la Ley 45 del 31 de octubre de 2007, que establece la obligación de brindar información precisa en los servicios de alquiler de estacionamientos.

Los consumidores que identifiquen irregularidades pueden reportarlas a través del asistente virtual Sindi, disponible 24/7 vía WhatsApp y Telegram al 6330-3333, o mediante las redes sociales @AcodecoPma en Facebook y X, así como en la página web institucional.