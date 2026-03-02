Trayectoria pública de Mayín Correa es reconocida con la máxima distinción estatal

Estado panameño condecora a Mayín Correa con la Orden Belisario Porras

• La distinción, entregada por el presidente José Raúl Mulino, resalta el impacto de los proyectos sociales e infraestructura impulsados por Mayín Correa durante sus gestiones como alcaldesa y gobernadora.

(02/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Estado panameño rinde homenaje este jueves 5 de marzo a la trayectoria y gestión pública de Mayín Correa, actual gobernadora de la provincia de Panamá. En una ceremonia oficial, el Excelentísimo Señor José Raúl Mulino Quintero, presidente de la República, hará entrega de la Orden Nacional Dr. Belisario Porras en el grado de Gran Cruz a la funcionaria, destacando su servicio excepcional al país.

Significado de la Orden Belisario Porras

Esta distinción representa el máximo reconocimiento que otorga Panamá a la excelencia en los campos científico, artístico, literario, humanitario y de trayectoria pública. La orden lleva el nombre del tres veces presidente de la nación, considerado el «arquitecto» de la república moderna, y simboliza el compromiso con el desarrollo institucional del país que ha caracterizado la carrera de Mayín Correa.

Una vida dedicada al servicio público

Nacida en Macaracas, provincia de Los Santos, Mayín Correa Delgado inició su recorrido político en 1978 como representante del corregimiento de Bella Vista. Tras ser electa legisladora en 1984 con una votación histórica, su rol activo en la resistencia contra la dictadura militar la condujo al exilio en 1987.

Con el retorno a la democracia, ocupó la Alcaldía de Panamá en el periodo 1991-1994 y fue reelecta para el quinquenio 1994-1999. Durante este tiempo, lideró proyectos emblemáticos que transformaron la capital, tales como la creación de la Peatonal de la Avenida Central y el complejo turístico “Mi Pueblito”.

Legado y gestión actual

A lo largo de su gestión, Mayín Correa ha impulsado iniciativas de alto impacto social y urbano, entre las que destacan el Mercado del Marisco, el programa «Armas por Comida», el Gazebo del parque Catedral, el Mercado Municipal Artesanal y la creación del cuerpo de Vigilantes Municipales, además de institucionalizar el Desfile de Navidad.

En el ámbito de la gobernación, sirvió como máxima autoridad de la provincia de Panamá durante el periodo 2009-2014 bajo la administración de Ricardo Martinelli. En julio de 2024, Correa asumió nuevamente el cargo de gobernadora, posición que desempeña en la actualidad y desde la cual continúa su labor en la administración pública.

