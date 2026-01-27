Sertv estrena el documental Guardianes del canal sobre los sitios de defensa en Panamá

El papel histórico de los Guardianes del canal llega a las pantallas de Sertv

• La producción de Sertv muestra el estado actual de los sitios que fueron testigos del rol de Panamá en la seguridad del Canal y el hemisferio.

(27/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad, Panamá.- La pantalla de Sertv presenta este martes 27 de enero el estreno de la producción nacional titulada «Guardianes del canal, sitios de defensa de Panamá”. El programa, que se emitirá a las 8:00 p. m., ofrece un recorrido histórico y visual por las instalaciones que formaron parte del engranaje de seguridad de la vía interoceánica durante conflictos globales de gran escala.

El documental explora la existencia de antiguas bases militares estadounidenses que, aunque hoy permanecen abandonadas, se mantienen como testimonios físicos del papel clave que desempeñó Panamá en la escena internacional. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, estas ubicaciones funcionaron como puntos de vigilancia y defensa fundamentales para la protección del istmo y el tránsito marítimo global.

Compromiso con la producción nacional

Con este lanzamiento, Sertv reafirma su posición como referente en la creación de contenido que rescata la memoria histórica del país. “Guardianes del canal, sitios de defensa de Panamá” permite a la audiencia comprender mejor la evolución de los espacios que anteriormente estaban bajo jurisdicción extranjera y que hoy forman parte del patrimonio territorial panameño. La cita para los televidentes es hoy en horario estelar.

