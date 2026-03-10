El regreso de Dave Hester marca el estreno de ¿Quién da má$? temporada 16

¿Quién da má$? temporada 16: Nuevas subastas y tesoros llegan a A&E

• El fenómeno mundial de las subastas regresa este 10 de marzo con el icónico Dave Hester y nuevas batallas por los lockers más valiosos de California.

(10/Mar/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Tras más de quince entregas y cientos de depósitos subastados, el canal A&E estrena este martes 10 de marzo la ¿Quién da má$? temporada 16. El programa que redefinió el entretenimiento factual vuelve con su fórmula característica: la incertidumbre de qué se esconde detrás de cada puerta y la competencia estratégica por convertir la basura en tesoros de miles de dólares.

La gran novedad de este ciclo es el retorno de Dave Hester, uno de los compradores originales más polémicos y competitivos. Su presencia promete reconfigurar las alianzas y reavivar rivalidades históricas entre los postores, sumando tensión a las subastas dirigidas por los reconocidos Dan y Laura Dotson.

Personajes y estrategia en el sur de California

El éxito de la serie, que debutó en 2011, reside en la química de su elenco. Según el productor Roman Mykytyn, la interacción y las historias compartidas por los protagonistas son el motor que sostiene el fenómeno en pantalla. En la ¿Quién da má$? temporada 16, figuras clave como Brandi Passante, Kenny Crossley, Rene Nezhoda, Casey Nezhoda e Ivy Calvin regresan para recorrer ciudades como Garden Grove, Montebello y Riverside, enfrentando el desafío de decidir en segundos si un depósito es una mina de oro o una pérdida total.

El productor Jeff Bumgarner señala que encontrar unidades con verdaderos tesoros es una «ciencia inexacta», pero la intuición de los compradores veteranos sigue siendo su mejor herramienta. Desde equipos de seguridad vintage hasta piezas de colección insólitas, la búsqueda no se detiene.

Nuevos desafíos y hallazgos inesperados

A lo largo de los nuevos episodios, los espectadores verán cómo factores externos como el clima en Banning o la tecnología obsoleta en Canyon Country alteran las tácticas de puja. Ivy Calvin demostrará su ojo clínico con equipos de oficina, mientras que Lisa Delarios y Dusty Riach buscarán destacar en jornadas donde el exceso de confianza puede resultar costoso.

La temporada también incluye momentos destacados en San Bernardino y El Monte, donde Kenny Crossley aplicará tácticas heredadas para asegurar las mejores unidades. Cada ciudad propone un escenario distinto donde la lógica se mantiene: sangre fría y apuestas arriesgadas para lograr el golpe del año.

