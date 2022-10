Estudiantes de todo el mundo buscarán soluciones creativas en beneficio de la fundación GirlUp

(8/Oct/2022 – web) Panamá.- La primera sesión virtual de la conferencia Simposio de Líderes Unidos Modelo de las Naciones Unidas (Soul MUN, por sus siglas en inglés), a celebrarse del 7 al 9 de octubre, brinda una oportunidad para que estudiantes de todo el mundo participen en la discusión de temas pertinentes, a través de diferentes perspectivas y busquen soluciones creativas con investigación, diplomacia y trabajo en equipo.

Soul MUN espera congregar a 150 estudiantes delegados, otros 29 moderadores y personal de la conferencia que se llevará a cabo en formato virtual, con el propósito de mantener la accesibilidad y la inclusión como centro de atención.

Esta conferencia tiene como logro recaudar fondos para la fundación GirlUp que se dedica al empoderamiento de las mujeres y también la concienciación en temas relacionados a igualdad de género. En Soul MUN, los temas escogidos están enfocados en cómo empoderar más a la mujer o situaciones en que falta empoderarlas.

El simposio fue creado con el objetivo de proporcionar un espacio seguro para la discusión sobre temas que tienden a generar controversias innecesarias, así como con el propósito de permitir que los delegados conozcan Modelos de Naciones Unidas, discutan dilemas internacionales, defiendan apasionadamente sus posiciones y negocien con ideologías afines.

La conferencia de este año presenta 10 comités que tratan temas específicos. Esta edición de Soul MUN es organizada por clubes de la campaña Girl UP y el club líder este año es Girl Up AIP, que es panameño. Todo esto con el apoyo de la campaña central: Girl Up, que es una iniciativa de las Naciones Unidas, que tiene más de 2,000 clubes en 98 países.

Fuente/Foto: MEDUCA