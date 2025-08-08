Estudiantes del IPHE Ustupu fortalecen habilidades sensoriales y motoras en Guna Yala

IPHE impulsa desarrollo integral en Guna Yala con actividades lúdicas y funcionales

Las dinámicas incluyen rompecabezas, desfiles creativos y ejercicios multisensoriales, promoviendo autonomía, coordinación y autoexpresión.

(8/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Ustupu, Guna Yala, Panamá.- El Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE), desde su sede en Ustupu, Comarca Guna Yala, desarrolla una serie de actividades pedagógicas diseñadas para potenciar las habilidades sensoriales, motoras y cognitivas de sus estudiantes, partiendo de sus talentos individuales y promoviendo una educación inclusiva.

Entre las dinámicas implementadas destacan el armado de rompecabezas, desfiles creativos con zapatos coloridos y ejercicios que integran estímulos visuales, táctiles y de movimiento. Estas experiencias están orientadas a fortalecer la coordinación óculo-manual, la motricidad fina y gruesa, la integración sensorial y la atención sostenida, elementos clave para el aprendizaje significativo y la participación activa en la vida diaria.

A través de recursos lúdicos adaptados a los intereses de cada estudiante, se fomenta el desarrollo integral, la autonomía y la autoexpresión. Además, como parte de la estrategia de acompañamiento familiar, el IPHE brinda orientación a padres y acudientes sobre juegos funcionales y técnicas sencillas que pueden aplicarse en casa con materiales disponibles en el entorno. Esta guía práctica convierte el hogar en un espacio de estimulación constante.

La metodología aplicada en Ustupu se basa en trabajar desde las fortalezas de cada estudiante, generando experiencias que no solo impulsan su progreso académico, sino que también fortalecen sus habilidades para desenvolverse en la comunidad. Con este enfoque, el IPHE reafirma su compromiso con una educación de calidad en todos los rincones del país.

Estas acciones reflejan la dedicación institucional para garantizar que cada estudiante reciba una formación integral, que le permita alcanzar altos niveles de independencia y funcionalidad, tanto en el ámbito escolar como en su vida cotidiana