Más de 200 estudiantes del IJA reciben charla sobre Alfabetización Constitucional

Sepresac inicia el debate: Estudiantes del IJA participaron en jornada de Alfabetización Constitucional

• El Dr. Miguel Antonio Bernal enfatizó la importancia de la juventud en el proceso constituyente, destacando que el programa de Alfabetización Constitucional es prioritario y se extenderá hasta julio de 2026.

(08/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Un grupo de 260 estudiantes graduandos de duodécimo grado del Instituto Justo Arosemena (IJA) participó recientemente en una jornada clave de Alfabetización Constitucional. Esta actividad se enmarca dentro del Programa Nacional de Alfabetización Constitucional, una iniciativa liderada por la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales (Sepresac).

La Importancia de la Formación Ciudadana

La jornada estuvo encabezada por el Dr. Miguel Antonio Bernal, coordinador ejecutivo de Sepresac, quien ofreció una charla dinámica e interactiva. El contenido se centró en la importancia de fortalecer la formación ciudadana y en la necesidad de generar un debate amplio sobre una posible nueva constitución para Panamá.

Durante su intervención, el Dr. Bernal hizo un llamado directo a la juventud, señalando su papel crucial en la revitalización de la democracia y los valores cívicos del país. “Es necesario rescatar valores morales, políticos y cívicos. La participación de ustedes, los jóvenes, es vital, ya que aún no han sido contaminados con tantas cosas. Este proceso de alfabetización es prioritario en estos primeros meses de este año y del próximo”, afirmó.

El coordinador de Sepresac también recalcó que el proceso constituyente debe estar acompañado de preparación, compromiso y responsabilidad por parte de la ciudadanía. «Hago un llamado a que se interesen en estos temas; una democracia se construye con ciudadanos activos e informados”, apuntó a los estudiantes.

Intercambio y Respaldo Institucional

Los estudiantes del IJA mostraron su interés al participar activamente en una sesión de preguntas y respuestas, donde tuvieron la oportunidad de despejar dudas y exponer sus ideas sobre el proceso constituyente y el rol del civismo en la vida democrática nacional.

Gil Brown, director del IJA, agradeció la visita de Sepresac y resaltó el valor intrínseco de estas iniciativas educativas para la juventud panameña. Como muestra de agradecimiento por su labor, el Dr. Bernal recibió un reconocimiento institucional por parte del centro educativo.

La jornada también contó con el respaldo del Ministerio de Educación (Meduca), con la asistencia del Dr. Luis Antonio Herrera, secretario general de la entidad, y su equipo de trabajo, lo que reafirma el apoyo institucional al programa de Alfabetización Constitucional.

Este evento en el IJA marca el inicio de la fase inicial del Programa Nacional, que tiene previsto desarrollar talleres, cabildos abiertos, debates comunitarios y otros espacios de diálogo a lo largo del país. Esta primera etapa de promoción está pautada para concluir en julio de 2026, con la meta de que Panamá pueda contar con una nueva Carta Magna para el año 2029.